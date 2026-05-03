محکومیت ۱۵ میلیارد ریالی قاچاقچی سیب زمینی در مرز مریوان

حسین رحیمیان در گفت وگو با کرد پرس، گفت: پرونده قاچاق ۲۷ هزار کیلوگرم سیب زمینی به ارزش ۱۵ میلیارد ریال در شعبه تعزیرات حکومتی شهرستان مریوان رسیدگی و پس از بررسی مستندات، تخلف انتسابی محرز شناخته شد.

وی اظهار کرد: با توجه به ارائه نشدن مدارک قانونی از سوی متهم، شعبه رسیدگی کننده وی را به پرداخت ۱۵ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان با اشاره به نحوه کشف این محموله، افزود: ماموران گمرک باشماق مریوان در جریان کنترل و پایش خودروهای عبوری، این محموله قاچاق را از داخل یک دستگاه خودرو کشف و ضبط کردند.

رحیمیان ادامه داد: پس از تشکیل پرونده، موضوع برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شد که در نهایت منجر به صدور حکم محکومیت شد.

وی یادآور شد: برخورد قاطع با قاچاق کالا، به ویژه در حوزه اقلام مصرفی، با هدف حمایت از بازار داخلی و جلوگیری از اخلال در نظام اقتصادی، با جدیت دنبال می شود.