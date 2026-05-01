به گزارش کردپرس، یک نماینده ائتلاف «بازسازی و توسعه» به رهبری محمد شیاع السودانی، جزئیاتی از ترکیب احتمالی کابینه جدید عراق را تشریح کرد و از افزایش تعداد معاونان نخست‌وزیر خبر داد.

حسن خفاجی، نماینده این ائتلاف، اعلام کرد: در کابینه جدید، تعداد معاونان نخست‌وزیر به چهار نفر افزایش می‌یابد؛ به‌طوری که دو معاون از میان شیعیان، یک نفر از کردها و یک نفر از اهل سنت خواهند بود، اما این‌بار این معاونان هیچ وزارتخانه‌ای را در اختیار نخواهند داشت.

وی افزود: بر اساس رایزنی‌های جاری، وزارت دارایی به عصائب اهل الحق واگذار می‌شود و وزارت نفت نیز در اختیار ائتلاف بازسازی و توسعه، به ریاست السودانی، قرار خواهد گرفت.

خفاجی همچنین تأکید کرد: وزارت امور خارجه همچنان در اختیار کردها باقی خواهد ماند و به‌طور مشخص به حزب دمکرات کردستان سپرده می‌شود.

این نماینده پارلمان عراق در ادامه گفت: چارچوب هماهنگی در حال مذاکره با جریان‌های سنی است تا وزارت آموزش عالی را با وزارت آموزش و پرورش جایگزین کند.