۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۵:۳۸

نماینده پارلمان عراق: وزارت خارجه در اختیار کردها باقی می‌ماند

سرویس عراق و اقلیم کردستان- همزمان با ادامه رایزنی‌ها برای تشکیل دولت عراق، یک نماینده ائتلاف نزدیک به محمد شیاع السودانی گفت که وزارت خارجه همچنان در اختیار کردها باقی می‌ماند و به حزب دمکرات کردستان واگذار خواهد شد.

به گزارش کردپرس، یک نماینده ائتلاف «بازسازی و توسعه» به رهبری محمد شیاع السودانی، جزئیاتی از ترکیب احتمالی کابینه جدید عراق را تشریح کرد و از افزایش تعداد معاونان نخست‌وزیر خبر داد.

حسن خفاجی، نماینده این ائتلاف، اعلام کرد: در کابینه جدید، تعداد معاونان نخست‌وزیر به چهار نفر افزایش می‌یابد؛ به‌طوری که دو معاون از میان شیعیان، یک نفر از کردها و یک نفر از اهل سنت خواهند بود، اما این‌بار این معاونان هیچ وزارتخانه‌ای را در اختیار نخواهند داشت.

وی افزود: بر اساس رایزنی‌های جاری، وزارت دارایی به عصائب اهل الحق واگذار می‌شود و وزارت نفت نیز در اختیار ائتلاف بازسازی و توسعه، به ریاست السودانی، قرار خواهد گرفت.

خفاجی همچنین تأکید کرد: وزارت امور خارجه همچنان در اختیار کردها باقی خواهد ماند و به‌طور مشخص به حزب دمکرات کردستان سپرده می‌شود.
این نماینده پارلمان عراق در ادامه گفت: چارچوب هماهنگی در حال مذاکره با جریان‌های سنی است تا وزارت آموزش عالی را با وزارت آموزش و پرورش جایگزین کند.

