مبارزه با آفت سن مادری و علف های هرز در مزارع گندم کردستان آغاز شد

به گزارش کرد پرس، سعدی نقشبندی در گفت وگو با خبرنگاران، گفت: کشاورزان باید در این مقطع زمانی حساس، با دقت و بر اساس اصول علمی نسبت به پایش مستمر مزارع و اجرای عملیات کنترلی اقدام کنند، چرا که هرگونه تأخیر می تواند به کاهش عملکرد و افت کیفیت محصول منجر شود.

وی با اشاره به نتایج پایش های میدانی، افزود: بسیاری از مزارع گندم استان در شرایطی قرار دارند که مدیریت آفات و علف های هرز در آن ها تعیین کننده است و اقدام به موقع نقش مهمی در حفظ تولید دارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان اظهار کرد: کنترل علف های هرز باید حداکثر تا پیش از رسیدن گندم به مرحله گره دوم ساقه انجام شود تا بیشترین اثربخشی حاصل شود و رقابت با گیاه اصلی کاهش یابد.

نقشبندی با تأکید بر رعایت اصول فنی در سمپاشی، ادامه داد: اجرای این عملیات باید صرفاً با نظر کارشناسان و مطابق دستورالعمل های فنی باشد تا علاوه بر کنترل مطلوب، از بروز خسارات زیست محیطی جلوگیری شود.

وی یادآور شد: رعایت دُز مصرف، شرایط دمایی، کیفیت آب، کالیبراسیون تجهیزات و الزامات ایمنی از جمله مواردی است که کشاورزان باید به دقت مدنظر قرار دهند.