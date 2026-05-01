هشدار پ.ک.ک درباره پیامدهای شکست مذاکرات صلح با ترکیه

به گزارش کردپرس، زاگرس هیوا، سخنگوی اتحادیه جوامع کردستان (KCK) وابسته به حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک)، اعلام کرد روند صلح میان این گروه و دولت ترکیه عملاً متوقف شده و آنکارا هیچ گام حقوقی و سیاسی مشخصی برای پیشبرد مذاکرات برنداشته است.

زاگرس هیوا در گفت‌وگو با خبرگزاری آسوشیتدپرس گفت: «دولت ترکیه هیچ اقدام قانونی و سیاسی در مسیر صلح انجام نداده و سیاست‌های دوران جنگ را با ادبیاتی جدید ادامه داده است.» او افزود: «آنچه در ادامه رخ می‌دهد، کاملاً به رویکرد دولت ترکیه بستگی دارد.» وی همچنین هشدار داد تداوم وضعیت کنونی می‌تواند «پیامدهایی شکننده و نگران‌کننده» به همراه داشته باشد.

او همچنین گفت نیروهای ترکیه همچنان در بخش‌هایی از شمال عراق به عملیات ادامه می‌دهند، مدیران منصوب دولت مرکزی هنوز جای شهرداران منتخب کُرد در ترکیه را در اختیار دارند و هزاران زندانی سیاسی کُرد و ترک همچنان در زندان به سر می‌برند.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که مقام‌های ارشد پ.ک.ک نیز روز پنج‌شنبه اعلام کردند ابتکار صلح برای پایان دادن به چند دهه درگیری میان دو طرف، از سوی دولت ترکیه عملاً متوقف شده است.

مراد کارایلان، از بنیان‌گذاران پ.ک.ک و از رهبران ارشد این گروه، در گفت‌وگو با رسانه نزدیک به این حزب گفت پ.ک.ک در چارچوب روند صلح، اقدامات مهمی از جمله اعلام آتش‌بس و پایان مبارزه مسلحانه را انجام داده است.

به گفته کارایلان، این گروه تمامی مسئولیت‌های خود را در این مرحله انجام داده، اما دولت ترکیه هنوز اقدام لازم را برای ادامه روند انجام نداده است.

تا لحظه انتشار این گزارش، مقام‌های ترکیه واکنشی رسمی به اظهارات کارایلان نشان نداده‌اند.

پ.ک.ک سال گذشته اعلام کرده بود در پی درخواست عبدالله اوجالان، رهبر زندانی این گروه، حاضر به خلع سلاح و انحلال تشکیلات خود در چارچوب روند جدید صلح با ترکیه است. این گروه سپس مراسمی نمادین برای خلع سلاح در شمال عراق برگزار کرد و بعدتر از خروج نیروهای خود از برخی مناطق مهم ترکیه به عراق خبر داد.

کارایلان همچنین گفت مقام‌های دولت و حزب حاکم ترکیه وعده داده بودند در ماه آوریل لوایح قانونی مرتبط با پیشبرد روند صلح را به پارلمان ارائه کنند، اما این مهلت بدون ارائه هیچ طرحی سپری شده است.

او دولت ترکیه را متهم کرد حتی اقدامات اولیه پیشنهادی کمیته پارلمانی، از جمله آزادی سیاستمداران مخالف و فعالان زندانی، را نیز اجرا نکرده است.

به گفته او، تصمیم کنگره دوازدهم پ.ک.ک برای پایان دادن به مبارزه مسلحانه و انحلال این گروه مشروط به آن بوده که عبدالله اوجالان شخصاً روند خلع سلاح را مدیریت کند؛ موضوعی که با ادامه حبس او در زندان امرالی هنوز محقق نشده است.

این مواضع با سخنان رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهوری ترکیه، در تضاد است. اردوغان یک روز پیش‌تر گفته بود روند صلح «در فضایی مثبت» ادامه دارد و مطابق انتظار پیش می‌رود.

پ.ک.ک از سال ۱۹۸۴ مبارزه مسلحانه علیه دولت ترکیه را آغاز کرد. این درگیری‌ها ده‌ها هزار کشته برجای گذاشته و به عراق و سوریه نیز کشیده شده است. ترکیه، ایالات متحده و اتحادیه اروپا این گروه را سازمانی تروریستی می‌دانند.

این گروه در ابتدا خواهان تشکیل کیانی مستقل برای کردها بود، اما بعدها مطالبات خود را به خودگردانی و گسترش حقوق کردها در ترکیه تغییر داد.