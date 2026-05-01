رانش زمین در محور خوی به مرز رازی/جاده موقتا بازگشایی شد

او اظهار امیدواری کرد که با انجام بررسی‌های دقیق کارشناسی و اقدامات مهندسی، مرمت و بازگشایی کامل این محور در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شود.

رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خوی نیز گفت: با بسیج تمامی امکانات راهداری و بهره‌گیری از ظرفیت پیمانکاران، عملیات ایمن‌سازی مسیر و تسهیل تردد در کوتاه‌ترین زمان ممکن آغاز شد.

یاسر سیفلو با اشاره به ایجاد مسیر جایگزین موقت افزود: این اقدام با رعایت کامل نکات ایمنی انجام شد و هم‌اکنون تردد در این محور از سر گرفته شده است.

جاده مرزی خوی–قطور–رازی به طول ۶۵ کیلومتر، یکی از مهم‌ترین و پرترددترین مسیرهای ارتباطی با کشور ترکیه به شمار می‌رود که پیش از این نیز با مشکلات مشابهی مواجه بوده، اما رانش اخیر در این محور کم‌سابقه گزارش شده است.

در پی وقوع رانش زمین در روز گذشته بخشی از این جاده به طول بیش از ۲۰ متر و عمق حدود ۲ متر دچار فرورفتگی و شکستگی شد که منجر به انسداد مسیر و توقف تردد خودروها گردید. خوشبختانه این حادثه خسارت جانی یا آسیبی به خودروها وارد نکرد.