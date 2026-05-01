۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۲:۳۷

رئیس حزب سوسیال‌دمکرات کردستان: مرجع شیعیان ترامپ است نه آیت‌ الله سیستانی

سرویس عراق و اقلیم کردستان- رئیس حزب سوسیال‌دمکرات کردستان مدعی شد که نفوذ سیاسی آمریکا در معادلات شیعیان عراق به حدی رسیده که «یک توییت دونالد ترامپ باعث کنار رفتن نوری مالکی شده است.»

به گزارش کردپرس، محمد حاجی محمود در سخنانی گفت: کردها پیش‌تر نیز بدون حمایت آمریکا به حیات سیاسی خود ادامه داده‌اند و امروز نیز با وجود قطع کمک‌های مالی واشنگتن، همچنان پابرجا خواهند ماند.

او افزود: جمعیت کردها به حدود ۵۰ میلیون نفر در سراسر جهان رسیده و توان ایستادن روی پای خود را دارند.

محمد حاجی محمود در ادامه با اشاره به تحولات سیاسی عراق گفت: اکنون مرجع تصمیم‌گیری شیعیان به جای آیت‌الله سیستانی، دونالد ترامپ شده است، چرا که با یک توییت او، نامزد مورد حمایتشان یعنی نوری مالکی کنار گذاشته شد.

وی همچنین گفت: مذاکره صرف با ایران به معنای پیروزی تهران است.

رئیس حزب سوسیال‌دمکرات کردستان درباره احتمال برگزاری مجدد انتخابات در اقلیم کردستان نیز تصریح کرد: از سال ۱۹۹۲ تاکنون انتخابات‌ها بدون تغییر واقعی برگزار شده و نتایج عملاً ثابت مانده است؛ به‌گونه‌ای که نه آرای اتحادیه میهنی به سود حزب دمکرات تغییر کرده و نه بالعکس، بنابراین حتی با تکرار انتخابات نیز تغییری در نتایج حاصل نخواهد شد.

