به گزارش کردپرس، محمد حاجی محمود در سخنانی گفت: کردها پیشتر نیز بدون حمایت آمریکا به حیات سیاسی خود ادامه دادهاند و امروز نیز با وجود قطع کمکهای مالی واشنگتن، همچنان پابرجا خواهند ماند.
او افزود: جمعیت کردها به حدود ۵۰ میلیون نفر در سراسر جهان رسیده و توان ایستادن روی پای خود را دارند.
محمد حاجی محمود در ادامه با اشاره به تحولات سیاسی عراق گفت: اکنون مرجع تصمیمگیری شیعیان به جای آیتالله سیستانی، دونالد ترامپ شده است، چرا که با یک توییت او، نامزد مورد حمایتشان یعنی نوری مالکی کنار گذاشته شد.
وی همچنین گفت: مذاکره صرف با ایران به معنای پیروزی تهران است.
رئیس حزب سوسیالدمکرات کردستان درباره احتمال برگزاری مجدد انتخابات در اقلیم کردستان نیز تصریح کرد: از سال ۱۹۹۲ تاکنون انتخاباتها بدون تغییر واقعی برگزار شده و نتایج عملاً ثابت مانده است؛ بهگونهای که نه آرای اتحادیه میهنی به سود حزب دمکرات تغییر کرده و نه بالعکس، بنابراین حتی با تکرار انتخابات نیز تغییری در نتایج حاصل نخواهد شد.
