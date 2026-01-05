۱۵ دی ۱۴۰۴ - ۱۶:۲۸

فؤاد حسین نامزد حزب دمکرات کردستان برای ریاست جمهوری عراق خواهد بود

سرویس عراق و اقلیم کردستان- یک منبع گفت که حزب دمکرات کردستان عراق که تصمیم گرفته است نامزد برای ریاست جمهوری عراق تعیین کند، فؤاد حسین را معرفی خواهد کرد.

به گزارش کردپرس، یک منبع امروز دوشنبه ٥ ژانویه ۲۰۲٦ گفت که حزب دمکرات کردستان عراق فؤاد حسین وزیر خارجه کنونی عراق را برای ریاست جمهوری این کشور نامزد می کند.

به نوشته بغداد الیوم، این در حالی است که پیشتر اتحادیه میهنی کردستان، نزار آمیدی وزیر محیط زیست سابق عراق را به عنوان تنها نامزد خود برای ریاست جمهوری تعیین کرد.

در همین راستا، هیبت الحلبوسی رئیس پارلمان عراق گفت که تاکنون 44 نفر برای ریاست جمهوری عراق نامزد شدند و با پایان ساعت کاری امروز، فرصت برای نامزد شدن به پایان می‌رسد.

پیش از این و با توجه به بن‌بست رسیدن مذاکرات میان دو حزب اصلی اقلیم کردستان عراق یعنی حزب دمکرات کردستان و اتحادیه میهنی پیش بینی شده بود دو حزب نامزدهای مجزایی برای ریاست جمهوری معرفی کنند.

