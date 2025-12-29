به گزارش کردپرس، مسعود بارزانی، رئیس حزب دمکرات کردستان، اعلام کرد در موضوع پست ریاستجمهوری عراق، همه جریانهای کردستانی باید به این جمعبندی برسند که این منصب سهم کردهاست و برای آنکه رئیسجمهور آینده نماینده واقعی مردم اقلیم کردستان باشد، لازم است سازوکار انتخاب رئیسجمهور تغییر کند و هیچ جریان یا طرفی این پست را ملک اختصاصی خود نداند.
مسعود بارزانی در پیامی تأکید کرد: «در خصوص پست ریاستجمهوری عراق، ضروری است همه طرفهای کردستانی به این باور برسند که این پست سهم کردهاست و برای اینکه رئیسجمهور نمایندگی واقعی مردم کردستان را بر عهده داشته باشد، باید سازوکار انتخاب رئیسجمهور دستخوش تغییر شود و دیگر هیچ طرفی این منصب را ملک خصوصی خود تلقی نکند.»
وی افزود که سازوکار جدید میتواند به یکی از این شیوهها باشد: یا پارلمان اقلیم کردستان فردی را بهعنوان نماینده کردها برای تصدی پست ریاستجمهوری معرفی کند، یا همه جریانهای کردستانی بر سر یک نامزد به توافق برسند، یا نمایندگان و فراکسیونهای کرد در مجلس نمایندگان عراق فردی را برای این منصب انتخاب کنند.
بارزانی در ادامه پیام خود تصریح کرد: «الزامی نیست فردی که برای تصدی پست ریاستجمهوری معرفی میشود از حزب دمکرات کردستان یا اتحادیه میهنی کردستان باشد؛ میتواند از هر جریان دیگری باشد یا حتی مستقل باشد. مهم این است که آن فرد از اجماع کردها برخوردار باشد و بتواند نمایندگی مردم کردستان را برای تصدی پست ریاستجمهوری عراق بر عهده بگیرد.»
این پیام مسعود بارزانی در حالی منتشر میشود که روز دوشنبه ۲۹ دسامبر ۲۰۲۵ نخستین جلسه پارلمان جدید عراق برگزار میشود و پست نایبرئیس دوم پارلمان به سهم کردها اختصاص دارد؛ پستی که حزب دمکرات کردستان برای آن نامزد معرفی کرده است.
