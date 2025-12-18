به گزارش کردپرس، رضا رحمانی در آیین امضای چندین تفاهم‌نامه همکاری با گروه توسعه سرمایه علاءالدین، با تأکید بر ضرورت شتاب‌بخشی به توسعه استان، افزود: آذربایجان‌غربی امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند سرمایه‌گذاری و اجرای طرح‌های بزرگ بوده و اگر سرمایه‌گذاری برای برخی استان‌ها یک انتخاب باشد، برای این استان یک ضرورت است.

استاندار آذربایجان‌غربی از اجرای پروژه‌های بزرگ و راهبردی در این استان خبر داده و گفت: احداث پایگاه فضایی ایران، فعالیت در حوزه معادن طلا و توسعه صنایع الکترونیک از جمله طرح‌های مهمی است که در حال حاضر در استان در دست اجرا قرار دارد.

او همچنین با اشاره به موقعیت راهبردی استان، تصریح کرد: آذربایجان‌غربی دروازه ورود ایران از سمت اروپا و منطقه بوده و از ظرفیت‌های کم‌نظیری در حوزه‌های ترانزیت و ارتباطات بین‌المللی برخوردار است.

استاندار آذربایجان‌غربی به پروژه‌های زیرساختی استان نیز اشاره کرده و افزود: اتصال ریلی ارومیه به تبریز و مرکز کشور در دستورکار قرار داشته و ایجاد کریدورهای اقتصادی شمال - جنوب و مسیرهای ارتباطی با کشورهای عراق، ترکیه، ارمنستان و جمهوری آذربایجان می‌تواند استان را به یکی از کانون‌های مهم اقتصادی منطقه تبدیل کند.

رحمانی همچنین با تأکید بر اهمیت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، اضافه کرد: آذربایجان‌غربی از نظر صدور مجوزها، امنیت سرمایه‌گذاری و فضای اعتماد، شرایط بسیار مناسبی دارد و انتظار می‌رود شرکت‌ها و مجموعه‌های سرمایه‌گذار با نگاه ویژه‌تری وارد این استان شوند.

او در پایان با اشاره به اهمیت زمان‌بندی اجرای پروژه‌ها، افزود: اولویت ما اجرای طرح‌هایی است که در کوتاه‌ترین زمان به نتیجه برسد و زمینه‌ساز جهش توسعه‌ای استان شود.