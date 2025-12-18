۲۷ آذر ۱۴۰۴ - ۱۰:۵۸

استاندار: سرمایه‌گذاری برای آذربایجان غربی یک ضرورت اساسی است

سرویس آذربایجان‌غربی- استاندار آذربایجان‌غربی گفت: استان امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند سرمایه‌گذاری و اجرای طرح‌های بزرگ بوده و اگر سرمایه‌گذاری برای برخی استان‌ها یک انتخاب باشد، برای این استان یک ضرورت است.

به گزارش کردپرس، رضا رحمانی  در آیین امضای چندین تفاهم‌نامه همکاری با گروه توسعه سرمایه علاءالدین، با تأکید بر ضرورت شتاب‌بخشی به توسعه استان، افزود: آذربایجان‌غربی امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند سرمایه‌گذاری و اجرای طرح‌های بزرگ بوده و اگر سرمایه‌گذاری برای برخی استان‌ها یک انتخاب باشد، برای این استان یک ضرورت است.

استاندار آذربایجان‌غربی از اجرای پروژه‌های بزرگ و راهبردی در این استان خبر داده و گفت: احداث پایگاه فضایی ایران، فعالیت در حوزه معادن طلا و توسعه صنایع الکترونیک از جمله طرح‌های مهمی است که در حال حاضر در استان در دست اجرا قرار دارد.

او همچنین با اشاره به موقعیت راهبردی استان، تصریح کرد: آذربایجان‌غربی دروازه ورود ایران از سمت اروپا و منطقه بوده و از ظرفیت‌های کم‌نظیری در حوزه‌های ترانزیت و ارتباطات بین‌المللی برخوردار است.

استاندار آذربایجان‌غربی به پروژه‌های زیرساختی استان نیز اشاره کرده و افزود: اتصال ریلی ارومیه به تبریز و مرکز کشور در دستورکار قرار داشته و ایجاد کریدورهای اقتصادی شمال - جنوب و مسیرهای ارتباطی با کشورهای عراق، ترکیه، ارمنستان و جمهوری آذربایجان می‌تواند استان را به یکی از کانون‌های مهم اقتصادی منطقه تبدیل کند.

رحمانی همچنین با تأکید بر اهمیت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، اضافه کرد: آذربایجان‌غربی از نظر صدور مجوزها، امنیت سرمایه‌گذاری و فضای اعتماد، شرایط بسیار مناسبی دارد و انتظار می‌رود شرکت‌ها و مجموعه‌های سرمایه‌گذار با نگاه ویژه‌تری وارد این استان شوند.

او در پایان با اشاره به اهمیت زمان‌بندی اجرای پروژه‌ها، افزود: اولویت ما اجرای طرح‌هایی است که در کوتاه‌ترین زمان به نتیجه برسد و زمینه‌ساز جهش توسعه‌ای استان شود.

