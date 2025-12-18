به گزارش خبرنگار کردپرس، مرتضی صفری اظهار کرد: در ادامه کلنگ‌زنی پروژه‌های اینوا در حوزه گردشگری، نوبت به کلنگ‌زنی دو مجتمع گردشگری در بوکان رسید.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی افزود: یکی از این پروژه‌ها مربوط به کلنگ‌زنی مجتمع گردشگری اوینار شامل فضاهای اقامتی، پذیرایی، کافی‌شاپ، محوطه بازی کودکان، اسب‌سواری و تیراندازی بوده که با سرمایه‌گذاری ۲۵۰ میلیارد تومانی احداث می‌شود.

او با بیان اینکه تعداد اشتغال پیش‌بینی شده برای این پروژه ۳۰ نفر است، ادامه داد: پروژه اوینار بوکان در روستای احمدآباد در زمینی به مساحت ۲۵ هزار و ۲۶۰ مترمربع و با زیربنای سه هزار و ۱۸۴ مترمربع ساخته می‌شود.

صفری تصریح کرد: همچنین مجتمع گردشگری بام بوکان با سرمایه‌گذاری ۱۰۰ میلیارد تومان مشتمل بر فضاهای اقامتی، پذیرایی، سالن ورزشی، محوطه بازی کودکان و پارکینگ کلنگ‌زنی می‌شود که تعداد اشتغال پیش‌بینی شده در این پروژه نیز ۲۰ نفر است.