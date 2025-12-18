پیشرفت در مذاکرات دمشق و کردهای سوریه

به گزارش کردپرس، بر اساس اطلاعات منتشرشده از سوی مجله «دولت انتقالی سوریه» و به نقل از منابع آگاه، مرهف ابو قصره، وزیر دفاع سوریه، در پیامی رسمی به رهبری SDF اعلام کرده است که دولت دمشق مفاد توافق شفاهی مورد تأیید احمد الشرع را می‌پذیرد. این توافق پیش از سفر اخیر الشراع به ایالات متحده در ماه نوامبر و دیدار او با دونالد ترامپ در کاخ سفید، و با نظارت تام باراک، نماینده آمریکا، حاصل شده بود.

این نخستین‌بار است که مقامات دمشق این توافق را به‌صورت مکتوب تأیید می‌کنند؛ موضوعی که از نگاه ناظران، نشانه‌ای از یک نقطه عطف بالقوه در روابط پرتنش میان دولت مرکزی سوریه و SDF تلقی می‌شود.

مطابق مفاد توافق، نیروهای دموکراتیک سوریه به‌عنوان یک نیروی یکپارچه حفظ خواهند شد و در قالب سه لشکر مجزا سازماندهی می‌شوند: لشکر اول به‌عنوان «نیروی حفاظت مرزی» مسئول تأمین امنیت مرزهای شمال‌شرقی سوریه خواهد بود؛ لشکر دوم «یگان زنان» است که ساختارهای رزمی زنانه کنونی SDF را حفظ می‌کند؛ و لشکر سوم «یگان مبارزه با تروریسم» خواهد بود که به‌طور مستقیم با دولت سوریه در عملیات علیه گروه‌های افراطی هماهنگ می‌شود.

یکی از مهم‌ترین بندهای توافق تصریح می‌کند که هیچ‌یک از یگان‌های ارتش یا نیروهای امنیتی وابسته به دولت دمشق اجازه ورود به شمال‌شرق سوریه را نخواهند داشت؛ بندی که عملاً تداوم اداره‌ خودگردان SDF بر این منطقه را تضمین می‌کند.

در امتیازی دیگر، دولت سوریه با اعطای سهم قابل‌توجهی از مناصب عالی نظامی و امنیتی به SDF موافقت کرده است. بر اساس این توافق، سه پست معاونت—معاون وزیر دفاع، معاون وزیر کشور و معاون رئیس ستاد کل—به نامزدهای معرفی‌شده از سوی SDF اختصاص خواهد یافت. همچنین پیوستی جداگانه شامل نام ۷۰ فرمانده ارشد SDF است که قرار است در ارتش ملی ادغام شده و در آینده در سطوح فرماندهی ارتش بازسازی‌شده سوریه ایفای نقش کنند.

ریشه‌های این توافق به مذاکراتی بازمی‌گردد که اندکی پیش از پیوستن سوریه به ائتلاف بین‌المللی ضد داعش انجام شد. پس از آن، مقام‌های آمریکایی از دمشق خواسته بودند با یگان مبارزه با تروریسم SDF در زمینه تبادل اطلاعات و پایگاه‌های داده مربوط به جنگجویان خارجی همکاری کند؛ درخواستی که به گفته منابع، احمد الشرع در آن مقطع با آن مخالفت کرده بود.

تنش‌ها پس از بازگشت الشرع از واشنگتن بار دیگر اوج گرفت، زمانی که او در ابتدا از اجرای توافق شفاهی پیشین خودداری کرد. اکنون ارسال رسمی این توافق از سوی وزیر دفاع سوریه، نشان‌دهنده تغییر موضع دمشق و احتمالاً نتیجه فشارهای تازه واشنگتن برای تثبیت روابط میان دولت سوریه و SDF ارزیابی می‌شود.

در صورت اجرای کامل، این توافق جامع‌ترین چارچوب تاکنون برای ادغام نیروهای دموکراتیک سوریه در ساختارهای دولتی سوریه خواهد بود؛ چارچوبی که در عینحال، عناصر کلیدی خودمحوری این نیروها در شمال‌شرق کشور را حفظ می‌کند.