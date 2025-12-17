افزایش ۶ درصدی جرایم سایبری در کردستان؛ ۷۴ درصد جرایم در حوزه مالی است

سرهنگ فیض اله منصوری در گفت وگو با خبرنگار کرد پرس، با اشاره به وضعیت فضای مجازی کردستان، گفت: بیشترین چالش ما در حوزه جرایم مالی است؛ به طوری که ۷۴ درصد از کل جرایم سایبری استان به جرایم مالی اختصاص دارد.

وی اظهار کرد: کلاهبرداری های رایانه ای در صدر جرایم سایبری قرار دارند و پس از آن برداشت های اینترنتی غیرمجاز از حساب های بانکی و دسترسی غیرمجاز به داده ها بیشترین فراوانی را دارند.

رئیس پلیس فتا استان کردستان افزود: در حوزه جرایم اخلاقی و سایر جرایم سایبری کاهش وقوع داشته ایم، اما متأسفانه در بخش جرایم مالی با افزایش ۱۳ درصدی مواجه هستیم که همین موضوع باعث شده در مجموع شاهد رشد ۶ درصدی جرایم سایبری باشیم.

سرهنگ منصوری با اشاره به شیوه های رایج کلاهبرداری در فضای مجازی، ادامه داد: پرداخت بیعانه برای خرید کالا از سایت های آگهی محور و شبکه های اجتماعی یکی از شایع ترین روش های کلاهبرداری است؛ مجرمان با درج قیمت های پایین تر از عرف بازار، کاربران را وسوسه کرده و پس از دریافت وجه، کالایی ارسال نمی کنند یا کالای ارسالی با مشخصات آگهی متفاوت است.

وی یادآور شد: به شهروندان توصیه می کنیم تا زمانی که کالا را دریافت نکرده و از صحت آن مطمئن نشده اند، به هیچ عنوان بیعانه پرداخت نکنند و خریدهای اینترنتی خود را فقط از سایت های دارای نماد اعتماد الکترونیکی انجام دهند.

رئیس پلیس فتا استان کردستان همچنین نسبت به تبلیغات فروش وام در فضای مجازی هشدار داد و بیان کرد: پرداخت وجه برای دریافت وام های فوری که در شبکه های اجتماعی تبلیغ می شود، یکی دیگر از روش های رایج کلاهبرداری است؛ این تبلیغات فاقد اعتبار بوده و شهروندان باید صحت چنین مواردی را صرفاً از طریق بانک های عامل پیگیری کنند.

سرهنگ منصوری با بیان اینکه برداشت های اینترنتی غیرمجاز عمدتاً از طریق لینک های آلوده انجام می شود، گفت: پیامک هایی با عناوینی مانند سامانه ثنا، یارانه معیشتی، سهام عدالت یا حتی مشاهده عکس های شخصی، حاوی لینک های جعلی هستند که با کلیک روی آن ها بدافزار روی گوشی نصب شده و زمینه خالی شدن حساب بانکی افراد فراهم می شود.

وی با تأکید بر نقش گزارش دهی به موقع شهروندان، افزود: پلیس به تنهایی نمی تواند امنیت کامل را تأمین کند و همراهی مردم نقش اساسی دارد و شهروندان در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک یا وقوع جرم سایبری می توانند با مرکز فوریت های سایبری به شماره ۰۹۶۳۸۰ تماس بگیرند یا از طریق سایت پلیس فتا به نشانی f ata.gov.ir موضوع را گزارش و مشاوره دریافت کنند.

رئیس پلیس فتا استان کردستان اظهار کرد: فعال سازی تأیید دومرحله ای حساب های کاربری و بانکی یکی از مهم ترین راهکارها برای جلوگیری از دسترسی های غیرمجاز است و از همه شهروندان می خواهیم این موضوع را جدی بگیرند.