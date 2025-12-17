تمامی محورهای آذربایجان غربی باز است

به گزارش کردپرس، ارسلان شکری در گفت و گو با خبرنگاران افزود: بر اساس آخرین گزارش‌های دریافتی از راهدارخانه‌های استان و پایش دوربین‌های نظارت تصویری، هم‌اکنون بارش پراکنده برف در برخی محورهای استان، از جمله محور ارومیه _ سرو و پیرانشهر_تمرچین مشاهده می‌شود.

او ادامه داد: همچنین در برخی مسیرهای دیگر مانند محور پلدشت، پایانه مرزی پلدشت و زمزیران (مهاباد _ سردشت) پدیده مه‌گرفتگی گزارش شده است.

شکری با اشاره به وضعیت ترافیکی محورهای استان اعلام کرد: خوشبختانه هیچ‌گونه انسداد، محدودیت یا مشکل ترافیکی در محورهای استان گزارش نشده و تردد به‌طور عادی در جریان است.

مدیر کل راهداری از شهروندان خواست، با توجه به شرایط جوی و احتمال لغزندگی سطح جاده‌ها و کاهش میدان دید، در صورت غیرضروری بودن سفر، از تردد در محورهای مواصلاتی استان خودداری کنند.

او در پایان گفت: رانندگان باید با رعایت سرعت مطمئنه، حفظ فاصله طولی مناسب، استفاده از چراغ‌های روشن و توجه به وضعیت فنی وسیله نقلیه، به‌ویژه سیستم ترمز و برف‌پاک‌کن‌ها، سفر خود را ادامه دهند تا از بروز هر گونه حادثه احتمالی جلوگیری شود.