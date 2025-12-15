دیدار مسعود بارزانی با سفیر ایران؛ تأکید بر توسعه روابط دوجانبه

به گزارش کردپرس، روز دوشنبه ۱۶ دسامبر ۲۰۲۵، در پیرمام، مسعود بارزانی رئیس حزب دمکرات کردستان از محمدکاظم آل‌صادق، سفیر جمهوری اسلامی ایران در عراق، استقبال کرد.

در این دیدار که فرامرز اسدی، سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در اربیل نیز حضور داشت، وضعیت کلی منطقه، شرایط سیاسی عراق و روابط میان اربیل و بغداد مورد بحث و گفت‌وگو قرار گرفت.

در ادامه این نشست، روابط میان اقلیم کردستان و جمهوری اسلامی ایران نیز بررسی شد و دو طرف بر ضرورت توسعه و تقویت هرچه بیشتر این روابط در تمامی حوزه‌ها و بر پایه منافع مشترک تأکید کردند.