به گزارش کردپرس، صبح روز دوشنبه ۲۰۲۵/۱۲/۱۵ در ایست بازرسی کویسنجق که زیر نظر اتحادیه میهنی قرار دارد، نیروهای امنیتی مانع ورود تعدادی از مسئولان، محافظان و نیروهای امنیتی وابسته به حزب دمکرات کردستان به محدوده کویسنجق–سلیمانیه شدند.

در همین ارتباط، اداره کل آسایش اربیل در توضیحی اعلام کرد: امروز دوشنبه، در ایست مرزی کویسنجق از سوی نیروهای آسایش مستقر در این ایست، از تردد چند مسئول حزب دمکرات و محافظان آنان به سمت سلیمانیه جلوگیری شد و به آن‌ها گفته شد بدون هماهنگی قبلی اجازه ورود به محدوده سلیمانیه را ندارند. این اقدام جای تعجب داشت، چراکه تردد شهروندان در سراسر اقلیم آزاد است و تمامی محافظان نیز مجوز حمل سلاح دارند.

در ادامه این توضیح آمده است که در پی این اقدام، تدابیر در ایست‌های بازرسی تشدید و ترددها محدود شد، اما پس از روشن شدن اینکه این رخداد ناشی از یک اشتباه و بدون قصد قبلی بوده، وضعیت ایست‌ها به حالت عادی بازگشت.

در این بیانیه همچنین تأکید شده است که نباید چنین رخدادهایی تکرار شود و لازم است با افرادی که موجب ایجاد این وضعیت شده‌اند، برخورد و پیگیری قانونی صورت گیرد.

بر اساس گزارش دراومیدیا، پس از حادثه ایست کویسنجق، در ایست بازرسی دێگله از تردد فهمی بورهان، رئیس دستگاه مناطق مورد مناقشه میان اقلیم و بغداد و عضو دفتر سیاسی اتحادیه میهنی که از سلیمانیه عازم اربیل بود، جلوگیری و وی بازگردانده شد. همچنین در ایست سماقولی نیز از تردد لقمان وردی، عضو رهبری اتحادیه میهنی به سمت اربیل ممانعت به عمل آمد و او نیز بازگردانده شد.