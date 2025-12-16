ثبت جشنواره انگور کندوله در فهرست رویدادهای گردشگری کشور

به‌گزارش کردپرس، امروز مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کرمانشاه اظهار کرد: جشنواره انگور کندوله به عنوان یکی از رویدادهای شاخص محلی که نقش مهمی در معرفی فرهنگ بومی، آیین‌های سنتی و محصولات کشاورزی منطقه دارد، پس از بررسی‌های کارشناسی در سطح ملی به ثبت رسید.

داریوش فرمانی افزود: این ثبت به معنای توجه ویژه به ظرفیت‌های روستای کندوله در حوزه گردشگری رویدادمحور است و کمک می‌کند تا این جشنواره با برنامه‌ریزی هدفمندتر و مشارکت گسترده‌تر جوامع محلی برگزار شود.

او با اشاره به اینکه کندوله از روستاهای هدف گردشگری در شهرستان صحنه است، بیان کرد: ثبت ملی جشنواره انگور، گامی مؤثر در مسیر معرفی این روستای زیبا و ایجاد فرصت‌های اقتصادی تازه برای مردم محلی محسوب می‌شود.

فرمانی ادامه داد: بر همین اساس، تلاش خواهیم کرد این رویداد هر سال با رویکردی تلفیقی از فرهنگ، کشاورزی و گردشگری برگزار شود تا علاوه بر جذب گردشگران، موجب پویایی اقتصادی منطقه شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کرمانشاه در پایان تأکید کرد: توسعه گردشگری رویدادمحور از اولویت‌های این اداره‌کل است و ثبت جشنواره انگور کندوله در فهرست رویدادهای ملی، نمونه‌ای موفق از تعامل میان جامعه محلی، دستگاه‌های اجرایی و فعالان گردشگری محسوب می‌شود.