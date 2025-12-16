به گزارش خبرگزاری کردپرس، علی حیدربیگی در جمع روابط عمومی‌های استان با انتقاد شدید از وضعیت اطلاع‌رسانی و عملکرد مدیران اجرایی اظهار داشت: واقعیت این است که بسیاری از مدیران دولت گذشته هنوز ارزشی برای افکار عمومی قائل نیستند و شورای اطلاع‌رسانی حتی تشکیل نشده است.

وی با اشاره به فاصله قابل توجه بین حرف و عمل در دستگاه‌ها افزود: مطالعات و نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد بخش عمده‌ای از مردم حرف‌های رسانه‌ها را قبول ندارند و تنها حدود ۳۰ درصد جمعیت به رسانه‌ها مراجعه می‌کنند.

رییس خانه مطبوعات ایلام با انتقاد از نحوه فعالیت برخی مدیران گفت: خیلی از مدیران گروه‌های کاری خبری محدود و پنج شش نفره تشکیل داده‌اند، به جای آنکه شفاف با افکار عمومی رفتار کنند. ریخت‌وپاش‌ها در جاهایی انجام می‌شود که می تواند خرج رسانه و روابط عمومی شود.

حیدربیگی ادامه داد: برخی مدیران بهانه می‌آورند که بودجه و اعتبار نداریم، اما واقعیت این است که منابع به جاهای دیگر اختصاص می‌یابد و افکار عمومی از آن بهره‌مند نمی‌شود.

وی با اشاره به کم‌کاری برخی روابط عمومی‌ها در دوره‌های آموزشی و اطلاع‌رسانی عنوان کرد: در دوره قبل وقتی تلاش کردیم.