به گزارش خبرگزاری کردپرس، فاطمه رستگار در جمع رسانه‌ها اظهار کرد: کانون استان امسال میزبان قصه‌گویان سراسر ایلام در بیست و هفتمین جشنواره استانی قصه‌گویی است، این جشنواره در روزهای ۲۵ و ۲۶ آذر و در سه گروه سنی کودک ۷ تا ۱۲ سال، نوجوان ۱۲ تا ۱۸ سال و بزرگسالان ۱۸ سال به بالا برگزار می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: در مجموع ۴۰۱ اثر در ده بخش مختلف جشنواره ارائه شده که شامل قصه‌های سنتی کلاسیک، آیینی سنتی، مدرن و با ابزار، نو، علمی، دینی، زبان اشاره، منظوم، ایثار و قهرمانان است. محورهای موضوعی آثار نیز شامل نهج‌البلاغه، جنگ ۱۲ روزه و محیط زیست می‌شود همچنین بخش کودک و مینی‌مال ۱۰۰ ثانیه پس از داوری ۵۱ اثر به جشنواره استانی راه یافتند.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان ایلام درباره اهمیت قصه‌گویی گفت: قصه‌ها می‌توانند در تربیت اجتماعی، عاطفی و اخلاقی کودکان و نوجوانان تأثیرگذار باشند و بسیاری از هنجارهای اجتماعی و دستورالعمل‌های زندگی را منتقل کنند همچنین قصه‌گویی به مخاطب کمک می‌کند با مشکلات زندگی روبه‌رو شده و راه‌حل‌های منطقی پیدا کند.

وی ادامه داد: قصه‌ها، به ویژه داستان‌هایی که سختی و رنج شخصیت‌ها در آن بازگو می‌شود، باعث می‌شوند مخاطب در مواجهه با موقعیت‌های دشوار مقاوم‌تر و منطقی‌تر رفتار کند.