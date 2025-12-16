شورا شغل محسوب نمی شود/نظارت بر عملکرد شوراها ضروری است

به گزارش خبرنگار کردپرس، مدتی است که فرآیند انتخابات هفتمین دوره شوراهای شهر و روستا آغاز شده و تکاپو برای ثبت نام و ورود به عرصه شورا در شهرستان قروه همزمان با سراسر کشور شکل گرفته؛ این روند در حالی است که در شش دوره از شورای شهر قروه که گذشته براساس ارزیابی ها مردم چندان از عملکرد مدیریت شهری در این دوره ها راضی نبوده و خواستار ورود اشخاص کارآمد و متخصص در این پارلمان شهری هستند.

در واقع شش دوره از شورای قروه می گذرد و همچنان این پارلمان شهری شفافیت لازم را نداشته و نسبت به اقدامات خود پاسخ گو نبوده اند و همین به تشدید نارضایتی ها دامن زده است. جدای از این یکی از مهم ترین مواردی که لحاظ نشده نحوه نظارت بر شورای شهر هست که جزو وظایف نهادهای نظارتی منجمله فرمانداری بوده چرا که نظارت خود عامل ایجاد شفافیت و رفع بسیاری از نارضایتی ها می شود.

در همین زمینه به گفته فرماندار شهرستان قروه باید تغییراتی اساسی نه تنها در شوراهای شهر و روستا بلکه در سیستم مدیریتی صورت گیرد. «مرتضی جوانمردی» در مصاحبه با خبرنگار کردپرس از تغییر رویکرد در شوراهای شهر و روستا خبر داد و بر نظارت قانونی در تمامی موارد تأکید کرد.

* در حال حاضر انتخابات شوراها پیش رو است. درباره فرآیند انتخابات و وضعیتی که هست بگویید؟

ما آمادگی کامل در بحث مقدمات انتخابات براساس روزشمار تعیین شده را داریم و باید بگویم که بستری مناسب برای فرآیند انتخابات فراهم شده و تا آخر آذرماه هم اعضای هیئت اجرایی انتخاب و معرفی می شوند.

از ۲۱ دی ماه که ثبت نام داوطلبان شهری شروع می شود تا ۲۱ بهمن ماه برای ثبت نام داوطلبان روستایی، فرآیند قانونی لحاظ شده و با استفاده از سیستم نظارتی و ارزیابی، قطعاً کسانی که شرایط ابتدایی را نداشته باشند از مرحله ثبت نام حذف خواهند شد.

در هیئت اجرایی هم باتوجه به وضعیتی که هست سعی داریم از تمامی طیف ها و قشرهای جامعه استفاده و براساس آسیب شناسی که صورت گرفته هرگونه کم و کاستی که در رویکردهای قبلی بوده را شناسایی و روش های اشتباه گذشته را حذف کنیم.

باتوجه به تنوع و تکثری که در فضای اجتماعی قروه هست در هیئت اجرایی از همه گروه ها و جناح های سیاسی استفاده خواهد شد و اعتقاد داریم که با این وضعیت یک شرایط ایده آل تر و مناسب تری خواهیم داشت چون ضعف های گذشته را احصا و حذف کرده و قوت ها را تقویت می کنیم.

* شش دوره هست که شوراها کار می کنند. اما در این شش دوره آن عملکردی که باید از شوراها دیده شود، ندیده ایم و مردم هم انتظار دارند که تغییر و تحولی در سطح شهر حاصل و اقدامات ملموس باشد. بخشی از این مشکل مرتبط است به اینکه کسانی برای شورا ثبت نام می کنند که هدفشان توسعه شهری و خدمت رسانی نیست و درباره وظایف و قانون شورا و شهرداری آگاهی لازم را ندارند و گاهی اقداماتی را می بینیم از شوراها خلاف قانون؛ در این زمینه چه کار باید کرد؟

ببینید از یک طرف ما در راستای فرهنگ سازی سعی می کنیم ضعف ها و قوتهایمان را احصا کرده و بعد با اطلاع از قوانین و مقررات شورا و انتخابات، براساس شاخص های تعریف شده پیش برویم تا با این رویکرد در فرآیند اجرایی مشکلی نداشته باشیم.

و از طرف دیگر در این دوره چون بنا نیست رد صلاحیت ها زیاد باشند لذا با ایجاد این تفاوت نگاه، به مردم این فرصت داده می شود تا دقیق و بهتر انتخاب کنند. اینجا انتخاب مردم باید درست و اصولی باشد، وقتی ما احترام می گذاریم برای مردم و رد صلاحیت ها را متکی به یک جریان خاص نمی کنیم، انتظار داریم که مردم هم بدون تعصب و براساس شناخت و برای نفع شهر رأی داده و انتخاب خود را داشته باشند.

در واقع مردم با انتخاب درست می توانند فرآیند ها را اصلاح کنند و در این بین وقتی تنوع و تکثر باشد وضعیت برای انتخاب تغییر خواهد کرد. بنابراین من به مردم توصیه می کنم که حساسیت به خرج دهند برای انتخاب یک شورای درست و کارآمد و اجازه ندهند اشخاصی که هدفی غیر از خدمت به شهر دارند، وارد شورا شوند.

* یکی از غفلت هایی که در تمامی این شش دوره شورا دیده شده بی توجهی نسبت به نظارت بر شوراها بوده، نظارتی که یکی از وظایف فرمانداری ها به حساب می آید و فرماندار به عنوان ناظر باید عملکرد شوراها را بررسی نماید. در حوزه نظارتی دیدگاه شما چیست؟

باید بگویم هرکسی که وظایف و مأموریت های خود را بشناسد، در انجام آن هم دقت می کند و من چون از بدنه وزارت کشور هستم و قوانین و مقررات را خوب می شناسم سعی دارم در چاچوب قوانین به وظایف خود عمل کنم.

ما وقتی وظایف خودمان را بشناسیم، می توانیم مشکلات را بررسی و اقدامی درست داشته باشیم. در حوزه شوراها هم قطعاً نظارت خود را خواهیم داشت و اجازه تکرار خطاهای گذشته را نمی دهیم.

تیم مدیریتی که در شهرستان هست این جدیت در حل مشکلات را دارند و می توانند در حد وظایف خود درست کار کنند و تمامی این ها به خود من به عنوان فرماندار باز می گردد؛ وقتی من ضعف داشته باشم در کار خودم، باعث الگوی اشتباه برای دیگری می شوم پس باید همه عملکرد خوبی از خود نشان دهیم و نسبت به شناخت اشخاص در برابر وظایفی که دارند توجه کنیم.

* توصیه و پیشنهاد شما برای کسانی که قصد ثبت نام در شوراها را دارند، چیست؟ اینکه بسیاری با این دید که چون بیکارند وارد شورا می شوند را قبول دارید؟ یعنی می توان شورا را به عنوان یک شغل در نظر گرفت؟

خیر… ما شورا را به عنوان شغل نمی شناسیم و این تفکر که به شورای شهر به عنوان شغل نگاه می شود باید اصلاح گردد. شورا شغل نیست و بلکه نهادی است برای توسعه شهری. کسانی که برای شورا ثبت نام می کنند نباید با دید شغل به آن نگاه کنند.

درست است که در ادوار گذشته شوراهایی بوده اند که عملکرد قابل قبولی نداشته اند اما کسانی هم داشته ایم که خود را وقف شورا و کار کرده اند و عملکرد مثبت و ماندگاری از خود به جای گذاشته اند.

در راستای بهتر شدن وضعیت شوراها ما به عنوان کارگزار حتماً نشست خواهیم داشت با اشخاص و گروه ها در بدنه اجتماعی و این حساسیت را ایجاد می کنیم که شورا باید خود را وقف خدمت کند. اگر قبلاً کسانی با دید شغل به شورا آمده باشند، سعی می شود در این دوره درک جایگاه بالا رود و یک کارآمدی درست شکل گیرد.

برای این کار هم باید ظرفیت اطلاع رسانی و آگاهی مردم در اجرا بالا رود که اشخاص بدانند شورا چه وظایفی دارد و اینکه فقط وظیفه دخالت در شهرداری را ندارند بلکه شورا یک رکن دموکراسی است که کمک می کند به شکل گیری فرآیند اجتماعی. لذا نحوه عمل شورا باید مطالبه مردم از حاکمیت باشد و اینکه شورا تبدیل شود به یک جایگاه حاکمیتی و مطالبه گری داشته باشند برای شهر.

* نبود شفافیت در شوراها بیداد می کند به طوری این شش دوره ارتباط درستی با رسانه ها نداشته اند. این نبود شفافیت را چطور می توان رفع کرد؟

ما معتقدیم شورا چیز محرمانه ای ندارد و وقتی با حمایت مردم و رأی مردم انتخاب می شوند باید با مردم هم روراست باشند.

باید بدانیم بخشی از این ضعف در شفاف سازی، به ضعف شناختی ما باز می گردد. آنجا که حدود وظایف را تحمیل نکرده ایم به شورا که باید با بدنه اجتماعی مردم درست رفتار کنند. شورا قواعد و دستورالعمل دارد و سلیقه ای نیست و باید با شناخت لازم رسالت خود را انجام دهند و شفاف باشند و ما هم وظیفه داریم به عنوان ناظر این را از شورا بخواهیم و کوتاهی نکنیم. /

* مصاحبه کننده: زیبا امیدی فر