لزوم ریسک پذیری در مدیریت اموال مازاد دولتی؛ تعلل در اجرا پذیرفته نیست

به گزارش کرد پرس، کیومرث حبیبی در جلسه ستاد مولدسازی دارایی های دولت، گفت: از سال ۱۳۹۸ تاکنون ۳۱۵ ملک مازاد دولتی در استان شناسایی شده که تنها ۶۰ ملک از این تعداد در چارچوب قانون مولدسازی به فروش رسیده و مابقی همچنان در اختیار دستگاه های اجرایی است.

وی با تاکید بر اینکه این املاک به تشخیص خود دستگاه ها و ستاد مولدسازی، مازاد اعلام شده اند، افزود: مقاومت برخی مدیران در برابر اجرای مصوبات، یکی از دلایل اصلی عملکرد پایین کشور و نیز استان در حوزه مولدسازی است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان با اشاره به بررسی املاک متعلق به سازمان جهاد کشاورزی در سنندج و بانه، اظهار کرد: با وجود طی شدن فرآیند قانونی، مشکلات اجرایی در مرحله مزایده ایجاد شده که ضمن ابلاغ اخطار به دستگاه مربوطه، راهکارهای اصلاحی برای تسریع در فروش املاک دارای مجوز شورای عالی مولدسازی ارائه شده است.

حبیبی با اشاره به املاک مازاد مرکز تحقیقات، آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان، ادامه داد: با وجود اخذ مجوزهای لازم از شورای عالی مولدسازی، به دلیل برخی مشکلات حقوقی و ضعف مدیریتی در پیگیری و اجرایی کردن مصوبات ستاد، روند اجرایی با کندی همراه بوده و مقرر شد منابع حاصل از مولدسازی این املاک در پروژه های عمرانی مرتبط هزینه شود.

وی همچنین به بررسی املاک آموزش و پرورش استان اشاره کرد و یادآور شد: ۷ سایت معرفی شده از سوی این دستگاه مورد آسیب شناسی قرار گرفت و مقرر شد برای تمامی آن ها پرونده مولدسازی تشکیل شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان به بررسی درخواست فرمانداری سنندج برای مولدسازی املاک واقع در هسته مرکزی شهر اشاره کرد و بیان کرد: در صورت تأمین فضای جایگزین، این املاک نیز در دستور کار ستاد مولدسازی قرار خواهد گرفت.

مقاومت در برابر مولدسازی مصداق ناکارآمدی مدیریتی است

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار کردستان نیز در این جلسه بر ضرورت تسریع، شفافیت و انضباط قانونی در اجرای مصوبات مولدسازی دارایی های دولت در سطح استان تاکید کرد و مولدسازی را یکی از ابزارهای مهم تأمین منابع مالی پایدار برای اجرای پروژه های عمرانی دانست.

محمد ملک با تاکید بر صیانت از منافع دولت و بیت المال، گفت: املاک مازاد دولتی استان با هدف تأمین منابع مالی پایدار برای اجرای پروژه های اولویت دار از طریق فرآیند مولدسازی به فروش می رسد و در این مسیر ضروری است قیمت گذاری ها به گونه ای انجام شود که ضمن حفظ حقوق دولت، مانعی برای فروش و تحقق اهداف مصوب ایجاد نکند.

وی با انتقاد از مقاومت و رویکرد محافظه کارانه برخی مدیران دستگاه های اجرایی در قبال مولدسازی، افزود: نگه داشت و حبس املاکی که فاقد کارکرد سازمانی و ارزش افزوده اقتصادی هستند و در راستای اهداف دستگاه ها مورد استفاده قرار نمی گیرند، مصداق ناکارآمدی مدیریتی است و عدم اقدام در این زمینه، ترک فعل و مغایر با سیاست های ابلاغی دولت محسوب می شود.