افزایش نگران کننده مطالبات بانک مهرایران درکردستان/امسال۲۴۹۰ میلیاردریال تسهیلات پرداخت شد

به گزارش کرد پرس، محمدسیروان گرامی پرور در نشست خبری با رسانه های استان که به مناسبت سالروز تاسیس این بانک برگزار شد، با بیان اینکه متأسفانه میزان مطالبات بانک در استان به سطح بالایی رسیده است، گفت: در حال حاضر حدود ۲۴۸ میلیارد تومان مطالبات داریم که این رقم نسبت به سال گذشته ۱۶۱ درصد افزایش نشان می دهد و بر اساس آمار موجود، استان کردستان پس از تهران، دومین استان کشور از نظر حجم مطالبات به شمار می رود.

وی با هشدار نسبت به تبعات تداوم این وضعیت، افزود: در صورتی که نتوانیم مطالبات را به چرخه نقدینگی بانک بازگردانیم، در آینده در پرداخت تسهیلات جدید با مشکلات جدی مواجه خواهیم شد، چرا که بازگشت منابع، شرط اصلی تداوم ارائه خدمات قرض الحسنه به مردم است.

مدیر امور شعب بانک قرض الحسنه مهر ایران استان کردستان با اشاره به وضعیت معوقات بانکی، اظهار کرد: حدود ۵۰ درصد از معوقات بانکی مربوط به تسهیلاتی است که بیش از شش ماه از سررسید بازپرداخت آن ها گذشته و این موضوع فشار مضاعفی بر منابع بانک وارد می کند.

گرامی پرور به کاهش جذب منابع نیز اشاره کرد و ادامه داد: میزان سرمایه گذاری اشخاص حقیقی در بانک طی سال گذشته نسبت به سال های قبل کاهش داشته که این مسئله، در کنار افزایش مطالبات، ضرورت توجه بیشتر به مدیریت منابع و فرهنگ سازی در بازپرداخت به موقع تسهیلات را دوچندان می کند.

وی یادآور شد: همکاری تسهیلات گیرندگان در ایفای تعهدات و همراهی دستگاه های مرتبط، نقش تعیین کننده ای در حفظ پایداری منابع بانک و استمرار حمایت از اقشار مختلف جامعه در استان کردستان دارد.

مدیر امور شعب بانک قرض الحسنه مهر ایران استان کردستان در بخش دیگری از سخنان خود به میزان پرداخت تسهیلات تکلیفی سال ۱۴۰۴ اشاره کرد و بیان کرد: بانک قرض الحسنه مهر ایران در استان کردستان در مجموع ۷۸۷ فقره تسهیلات به مبلغ ۲ هزار و ۴۹۰ میلیارد ریال پرداخت کرده است.

گرامی پرور گفت: در سال ۱۴۰۲ و در چارچوب اجرای تسهیلات تکلیفی، بانک قرض الحسنه مهر ایران در استان کردستان توانست ۷۸۷ فقره وام به ارزش ۲ هزار و ۴۹۰ میلیارد ریال به متقاضیان واجد شرایط پرداخت کند که بخش عمده آن در حوزه های ازدواج و فرزندآوری بوده است.

وی افزود: از این میزان تسهیلات، ۳۴۸ فقره وام ازدواج به مبلغ یک هزار و ۱۲۲ میلیارد ریال و ۳۰۴ فقره وام فرزندآوری به مبلغ یک هزار و ۱۴۲ میلیارد ریال پرداخت شده که نشان دهنده تمرکز بانک بر حمایت از سیاست های جوانی جمعیت و تحکیم بنیان خانواده است.

مدیر امور شعب بانک قرض الحسنه مهر ایران استان کردستان اظهار کرد: علاوه بر این، در قالب جزء ۷-۱ تبصره ۱۵، تعداد ۱۰۷ فقره تسهیلات به مبلغ ۱۸۳ میلیارد ریال و در قالب جزء ۷-۲ تبصره ۱۵ نیز ۲۸ فقره تسهیلات به مبلغ ۴۳ میلیارد ریال به متقاضیان پرداخت شده است.

گرامی پرور به ارزیابی و تحلیل عملکرد تسهیلات تکلیفی سال ۱۴۰۳، بانک قرض الحسنه مهر ایران در استان کردستان پرداخت و ادامه داد: در مجموع ۴ هزار و ۵۲۰ فقره تسهیلات تکلیفی به مبلغ ۶ هزار و ۵۹۸ میلیارد ریال پرداخت کرده است.

وی یادآور شد: در سال ۱۴۰۳ و در راستای عمل به تکالیف قانونی و مأموریت های اجتماعی بانک، مجموعاً ۴ هزار و ۵۲۰ فقره تسهیلات تکلیفی به ارزش ۶ هزار و ۵۹۸ میلیارد ریال به متقاضیان در سطح استان پرداخت شده است.

مدیر امور شعب بانک قرض الحسنه مهر ایران استان کردستان با اشاره به سهم بالای تسهیلات حمایتی، بیان کرد: بیشترین حجم پرداختی مربوط به تسهیلات ازدواج با یک هزار و ۶۴ فقره و مبلغ ۳ هزار و ۴۴۹ میلیارد ریال بوده و پس از آن تسهیلات فرزندآوری با ۹۱۲ فقره و مبلغ ۷۲۶ میلیارد ریال قرار دارد که نشان دهنده تمرکز بانک بر حمایت از خانواده و اجرای سیاست های جوانی جمعیت است.

گرامی پرور گفت: در بخش سایر تکالیف، سامانه ساجد سفر ریاست جمهوری با ۶۷۷ فقره تسهیلات به مبلغ ۱۰۲ میلیارد ریال، جزء ۳ بند ب تبصره ۲ پیشرفت و عدالت توسعه با ۸۱۵ فقره و مبلغ یک هزار و ۶۷ میلیارد ریال و همچنین جزء ۴ بند ب تبصره ۲ با ۵۰۶ فقره تسهیلات به مبلغ ۶۴۳ میلیارد ریال پرداخت شده است.

وی همچنین به دیگر سرفصل ها اشاره کرد و افزود: در قالب جزء ۳ بند ب تبصره ۱۸ پیشرفت و عدالت ۱۴۰۲، تعداد ۳۸۳ فقره تسهیلات به مبلغ ۴۸۰ میلیارد ریال و در بخش تکلیفی ماده ۱۸ مشاغل خانگی نیز ۱۶۳ فقره تسهیلات به مبلغ ۱۳۱ میلیارد ریال پرداخت شده است.

مدیر امور شعب بانک قرض الحسنه مهر ایران استان کردستان با اشاره به مجموع عملکرد اعتباری بانک، اظهار کرد: علاوه بر تسهیلات تکلیفی، مجموع تسهیلات پرداختی بانک در سال ۱۴۰۳ به ۱۳۳ هزار و ۸۸۱ فقره به ارزش ۱۱۹ هزار و ۷۷۰ میلیارد ریال رسیده که بیانگر نقش مؤثر بانک قرض الحسنه مهر ایران در حمایت از اقشار مختلف مردم و توسعه اقتصادی و اجتماعی استان کردستان است.

گرامی پرور ادامه داد: هدف اصلی بانک، تسهیل دسترسی اقشار مختلف جامعه به منابع قرض الحسنه و ایفای نقش مؤثر در بهبود معیشت مردم و حمایت از سیاست های اجتماعی و اقتصادی کشور است.