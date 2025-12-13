به گزارش کردپرس، کمال کرکوکی، عضو دفتر سیاسی حزب دمکرات کردستان، اعلام کرد: پست ریاست‌جمهوری متعلق به مردم کردستان است، نه یک حزب مشخص؛ نه فقط متعلق به حزب دمکرات است، نه اتحادیه میهنی، نه اتحاد اسلامی، نه جماعت عدالت، نه نسل نو و نه هیچ جریان دیگری.

او گفت کە مردم اقلیم کردستان در این انتخابات رأی خود را داده‌اند و بیش از چند میلیون رأی به یک جریان داده شده است (منظور حزب دمکرات است). آن جریانی که این میزان رأی را به دست آورده، باید در تعیین رئیس‌جمهور نقش داشته باشد.

او ادامه داد پرسش این است که آن جریان، این پست را به کدام طرف می‌دهد؟ به فردی بی‌طرف؟ خودش معرفی می‌کند؟ در هر صورت، باید به این دیدگاه احترام گذاشته شود.