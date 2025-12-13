به گزارش خبرگزاری کردپرس، فرزاد شریفی گفت: دعوت از گروهی از گردشگران و فعالان رسانه‌ای عراق برای حضور در تور سه‌روزه ایلام، بخشی از برنامه‌های دیپلماسی گردشگری استان است که با هدف معرفی ظرفیت‌های محلی برگزار می‌شود.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای معرفی ظرفیت‌های گردشگری این استان اظهار کرد: اپلیکیشن «ایلام بلد» با هدف راهنمایی گردشگران و معرفی جاذبه‌های طبیعی، تاریخی و فرهنگی استان طراحی و راه‌اندازی شده است. همچنین راهنمای گردشگری استان ایلام به دو زبان عربی و انگلیسی چاپ و منتشر شده تا گردشگران خارجی، به‌ویژه از کشور عراق، بتوانند با سهولت بیشتری از ظرفیت‌های استان بهره‌مند شوند.

مدیرکل میراث فرهنگی استان ایلام خاطرنشان کرد: تاکنون ۱۲ نمایشگاه تخصصی صنایع‌دستی و معرفی استان ایلام در کشور عراق، به‌ویژه در استان واسط برگزار شده است. این نمایشگاه‌ها در شهرهای الحی، معماریه و کوت با استقبال خوبی از سوی مردم و مسئولان عراقی همراه بوده‌اند و زمینه‌ساز ارتباطات فرهنگی و اقتصادی مؤثری میان دو کشور شده‌اند.

شریفی توضیح داد: در این نمایشگاه‌ها کلیپ‌های تبلیغاتی متعددی برای معرفی جاذبه‌های گردشگری ایلام به زبان عربی تولید و پخش شده است که نقش مهمی در جذب گردشگران عراقی ایفا کرده‌اند.

وی با قدردانی از حمایت‌های استاندار ایلام، مسئولان استانی و همکاری مؤثر گمرک مهران در تسهیل تردد گردشگران، بیان کرد: یکی دیگر از برنامه‌های موفق ما در حوزه دیپلماسی گردشگری، دعوت از گروهی از گردشگران عراقی برای شرکت در یک تور سه‌روزه بازدید از جاذبه‌های طبیعی، تاریخی ایلام بود. در این تور، فعالان رسانه‌ای، تبلیغاتی و نمایندگان شرکت‌های گردشگری عراق نیز حضور داشتند تا با ظرفیت‌های استان از نزدیک آشنا شوند.