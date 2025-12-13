رهاشدگی مقابله با قاچاق در استان های عمقی، فشار بر کردستان را افزایش داده است

به گزارش کرد پرس، در این نشست، مسئولان ضمن انتقاد از رهاشدگی مقابله با قاچاق در استان های عمقی کشور، بر ضرورت تشدید هماهنگی دستگاه ها و تعیین تکلیف سریع کالاهای مکشوفه به ویژه دام قاچاق تأکید کردند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان در این جلسه با بیان اینکه مبارزه با قاچاق در استان های عمقی کشور به درستی انجام نمی شود، گفت: این رهاشدگی موجب افزایش فشار کاری بر استان های مرزی از جمله کردستان شده است.

علی اکبر ورمقانی افزود: بخش قابل توجهی از سوخت و دام قاچاق کشف شده در مرزهای استان، متعلق به استان های مرکزی کشور است، اما این موضوع نباید بهانه ای برای کوتاهی در انجام وظایف قانونی دستگاه ها در استان باشد.

وی با تأکید بر نحوه توزیع دام و گوشت قاچاق مکشوفه، اظهار کرد: مراکز حمایتی از جمله کمیته امداد امام خمینی(ره)، بهزیستی، مراکز شبانه روزی و سایر نهادهای حمایتی باید در اولویت دریافت گوشت دام های مکشوفه قرار گیرند و در صورت توزیع در سطح جامعه، لازم است مراکز عرضه افزایش یابد و اطلاع رسانی مناسبی به مردم انجام شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان تدوین «شیوه نامه پیشنهادی کمیسیون مبارزه با قاچاق کالای استان کردستان برای کشور» را اقدامی مثبت ارزیابی کرد و خواستار بازنگری کارشناسی و دقیق آن شد و ادامه داد: هدف این شیوه نامه باید پیشگیری مؤثر از قاچاق و رفع ایرادات شیوه نامه های قبلی باشد و از هرگونه تناقض با قوانین بالادستی پرهیز شود.

کشف بیش از ۱۰ هزار رأس دام قاچاق در کردستان

در ادامه این جلسه دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان کردستان، از افزایش چشمگیر کشفیات دام قاچاق در استان خبر داد و بیان کرد: از ابتدای سال جاری تا پایان آبان ماه، ۱۰ هزار و ۱۲۰ رأس دام قاچاق در کردستان کشف و ضبط شده که این رقم در مدت مشابه سال گذشته، چهار هزار و ۸۴۴ رأس بوده است.

علی خداویسی افزایش قیمت ارز را یکی از عوامل جذابیت قاچاق دام برای سودجویان دانست و یادآور شد: مقابله مؤثر با قاچاق دام نیازمند همکاری جدی و مستمر همه دستگاه های اجرایی و نظارتی است.

وی با تأکید بر ضرورت تعیین تکلیف سریع دام های مکشوفه، گفت: بیش از ۹۰ درصد دام های کشف شده فاقد صاحب هستند و باید به گونه ای برنامه ریزی شود که گوشت این دام ها به دست مصرف کننده واقعی برسد، هرچند ورود این حجم دام به بازار تأثیر قابل توجهی در کاهش قیمت گوشت نخواهد داشت.

دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز کردستان افزود: براساس مصوبه هیات وزیران، دام زنده مکشوفه پس از اخذ دستور مرجع رسیدگی کننده و دریافت مجوزهای بهداشتی، قرنطینه ای و هویت گذاری، حداکثر ظرف ۴۸ ساعت تعیین تکلیف می شود.

خداویسی همچنین بر ضرورت اطلاع دقیق از وضعیت شهرستان ها تأکید کرد و اظهار کرد: بدون آگاهی کامل از شرایط هر شهرستان، امکان برنامه ریزی مؤثر در حوزه مقابله با قاچاق کالا و ارز وجود ندارد و فرمانداری ها باید در کنار برگزاری جلسات، پیگیری مصوبات را به موقع انجام دهند.

وی با اشاره به قاچاق سوخت در کشور، ادامه داد: وظایف دستگاه ها در این حوزه مشخص شده و هرگونه کوتاهی، ترک فعل محسوب می شود و با دستگاه متخلف برخورد قانونی خواهد شد.

دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز کردستان یادآور شد: روزانه حدود ۲۱ میلیون لیتر سوخت در کشور قاچاق می شود که حدود ۱۷ میلیون لیتر آن از مرزهای جنوبی و جنوب شرقی و مابقی از مرزهای غربی خارج می شود.

پیشنهاد واگذاری دام های قاچاق به اتحادیه دامداران

مدیر ستاد اجرایی فرمان امام(ره) در کردستان نیز در این جلسه، پیشنهاد داد دام های قاچاق مکشوفه با اولویت و قیمت مناسب به اتحادیه دامداران واگذار شود تا در کاهش قیمت گوشت تأثیرگذار باشد.

مهدی طالبی همچنین از حمایت این ستاد از طرح پایداری کشت در استان خبر داد و بیان کرد: در حال حاضر، ستاد اجرایی فرمان امام(ره) از اجرای این طرح در ۷۶۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان کردستان پشتیبانی می کند.

در این جلسه، بر لزوم هماهنگی بیشتر دستگاه ها، پیشگیری از قاچاق، تعیین تکلیف سریع کالاهای مکشوفه و کاهش فشار مضاعف بر استان های مرزی تأکید شد.