شرکت هنرمندان صنایع دستی ایلام در جمعه بازار شهر کوت عراق

به گزارش خبرگزاری کردپرس، فرزاد شریفی با اعلام این خبر اظهار داشت: صنعتگران و هنرمندان صنایعدستی استان ایلام با هدف معرفی توانمندیهای خود و گسترش بازارهای صادراتی در چهارمین نمایشگاه صنایعدستی شهر کوت در استان واسط عراق شرکت و در جمعه بازار شهر کوت حضور یافتند.
وی افزود: چهارمین نمایشگاه صنایعدستی شهر کوت عراق با حضور جمعی از هنرمندان و صنعتگران ایلامی برگزار شد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی ایلام تصریح کرد: در این رویداد، تولیدکنندگان ایلامی با عرضه محصولات متنوعی مورد استقبال بازدیدکنندگان عراقی قرار گرفتند.
شریفی عنوان کرد: برپایی این نمایشگاه در قالب جمعهبازار شهر کوت، فرصتی ارزشمند برای معرفی ظرفیتهای هنری و فرهنگی استان ایلام به شمار میرود و زمینه توسعه همکاریهای اقتصادی و فرهنگی میان دو استان مرزی ایران و عراق را فراهم میکند.
