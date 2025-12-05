در بخش تنبورنوازی سیدسیروان یادگاری از تهران رتبه نخست، کیان ناصری از کرمانشاه و بنیامین گراوند از ایلام به صورت مشترک دوم و مازیار رضایی از گوران و تمنا سباطی دالاهو هم به صورت مشترک به عنوان سوم را کسب کردند.

هیات داوران در بخش تکنوازی دوتار امیر حسین رمضانیان از شیروان، حسن باقری از ماندران و عمران رحمانی از گنبدکاووس به صورت مشترک اول، امین جعفرزاده از شیروان و تینا حدادیان از فاروج را به صورت مشترک دوم انتخاب کردند و در این بخش هیچ نوازنده‌ای برای جایگاه سوم انتخاب نشد.

در بخش ضرب نیز باران کیانی از بوکان در جایگاه نخست قرار گرفت و کیان عبدالله زاده و کی‌ناز بایزیدی هر ۲ از سردشت به صورت مشترک دوم و آرین پورشکری از کامیاران به عنوان رتبه سوم معرفی شد.

در بخش دف‌نوازی هم شهیار تاب‌زر از مریوان به عنوان نفر اول این بخش معرفی شد و رویا ابراهیم‌نژاد و هومن حقیقی از سنندج و یاسمن مرادی از سقز به صورت مشترک در جایگاه دوم و باران مولانی از سردشت و ایلیا صلواتی از سنندج هم به صورت مشترک در جایگاه سوم قرار گرفتند.

در بخش تکنوازی عود نیز شوان شامحمدی و رحمان مومنی هر دو از سنندج به ترتیب مقام اول و دوم و آرام مولانی از سردشت و معصومه خانکشی زاده از تبریز به صورت مشترک در جایگاه سوم قرار گرفتند.

هیات داوران در بخش تکخوانی نیز جهاندار ملکی از کرمانشاه و نوید زندی از سنندج را به صورت مشترک به عنوان نفرات اول، سوران حسین زاده از مهاباد و یاسین ویسی از سنندج به صورت مشترک دوم و عرفان تاب‌زر از مریوان، زیرک دهقانی از ایوان و سجاد علایی فر از دالاهو را به صورت مشترک به در عنوان نفرات سوم این بخش معرفی کرد.

هیات داوران یازدهمین جشنواره موسیقی «به‌یت و حه‌یران» سردشت، آراز صفری از گروه یاغیش از آذربایجان شرقی را به عنوان خواننده نوجوان و پدیده جشنواره انتخاب کرد.

علی‌اکبر مرادی، اردشیر کامکار، مجتبی قیطاقی، محمدعلی مرآتی و حیدر کاکی داوران بخش رقابتی یازدهمین جشنواره سراسری موسیقی «به‌یت و حه‌یران» سردشت

یازدهمین دوره جشنواره موسیقی «به‌یت و حه‌یران» از ۱۱ تا ۱۳ آذرماه در سالن یادمان شهدای شیمیایی هفتم‌تیر سردشت برگزار شد.

۴۰۶ اثر در ۲ بخش انفرادی و گروه نوازی به دبیرخانه این جشنواره ارسال شده بود و در طول سه روز برگزاری جشنواره ۲۲۶ هنرمند که ۱۳۰ نفر در بخش رقابتی (۵۸ نفر تکخوانی و تکنوازی و ۷۲ نفر در قالب ۹ گروه) و ۹۶ هنرمند در بخش جنبی از ۲۰ استان کشور به اجرای برنامه خود پرداختند.