به گزارش کردپرس، حسن حسن زاده در جمع خبرنگاران اظهار کرد: امسال در مجموع ۴۰۶ اثر به دبیرخانه یازدهمین دوره جشنواره به‌یت و حه‌یران ارسال شده که از این تعداد ۳۵۹ اثر انفرادی و ۴۷ اثر نیز گروهی است.

او اضافه کرد: امسال استقبال خوبی از جشنواره بین و حیران صورت گرفته و آثار ۲۴ استان کشور در این جشنواره شرکت کردند.

رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی سردشت گفت: یازدهمین جشنواره سراسری موسیقی «به‌یت و حه‌یران» از ۱۱ تا ۱۳ آذرماه امسال به مدت سه روز در ۲ بخش رقابتی و غیررقابتی و با حضور هنرمندان موسیقی نواحی سراسر کشور در سالن یادمان شهدای شیمیایی هفت تیر این شهرستان برگزار می‌شود.

حسن زاده بیان کرد:‌ در بخش رقابتی، شرکت‌کنندگان در شاخه‌های تکخوانی، تکنوازی، دونوازی در سه گروه سنی؛ «الف» ۱۸ تا ۲۳ سال، «ب»؛ ۲۴ تا ۲۹ سال، «ج» ۳۰ تا ۳۵ سال و گروە‌نوازی بدون محدودیت سنی می‌توانند حضور پیدا کنند.

او افزود: ریتم (فردی و گروهی)، کوک (فردی و گروهی)، نوانس و بیان موسیقی، تکنیک اجرایی، هماهنگی (در گروه‌ها و دونوازی‌ها؛ تسلط بر اجرا در تکخوانی و تکنوازی)، اصالت شعر و موسیقی، تلفیق شعر و موسیقی، انتخاب قطعات، نوآوری مبتنی بر حفظ اصالت موسیقی و آداب صحنه معیارهای انتخاب داوران خواهد بود.

رییس فرهنگ و ارشاد سردشت ادامه داد:‌بخش غیررقابتی نیز در شاخه‌های تکخوانی، تکنوازی، دونوازی و گروه‌نوازی بدون محدودیت سنی برگزار می‌شود که در این بخش جشنواره میزبان حضور اساتید و پیشکسوتان موسیقی نواحی ایران خواهد بود.

او در خصوص هیات داوران این جشنواره گفت: داوران متشکل از «اردشیر کامکار»، «حیدر کاکی»، «علی‌اکبر مرادی»، «مجتبی قیطاقی» و «محمدعلی مراتی» از بین مجموع آثار این جشنواره آثار برتر را انتخاب می‌کنند.