«خله دەرزی» هنرمند ١٠٩ ساله تقدیر شد

به گزارش کردپرس، مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان غربی در این باره گفت: در این دیدار که به پاس یک عمر فعالیت هنری و فرهنگی این استاد فرهیخته برگزار شد، با اهدای لوح تقدیر و هدایایی، از زحمات و خدمات ارزنده ایشان به فرهنگ و موسیقی اصیل کردی قدردانی به عمل آمد.



علیرضا نوروزی ادامه داد: این تجلیل، نمادی از ارج نهادن به پیشکسوتان و گنجینه‌های زنده فرهنگی و هنری شهرستان است که حافظان راستین میراث کهن این دیار هستند.

«خدر قادر گرماوی» که ۱۰۹ سال از عمر پربرکتش می‌گذرد، مدرک درجه یک هنری از شورای ارزشیابی هنرمندان، نویسندگان و شاعران کشور را داراست. این هنرمند پیشکسوت، در چهار حوزه هنری بیت‌خوانی، حیران، لاوک و شمشال‌زنی استادی بی‌بدیل به شمار می‌رود.



استاد «خله دەرزی» متولد سال ۱۲۹۵ و اهل روستای گرماب علیا از توابع سردشت است. او که سابقه درخشانی در معرفی موسیقی فولکلور کردی دارد، در طول حیات پربار هنری خود در بسیاری از جشنواره‌های معتبر کشوری حاضر شده و در سمینارها و همایش‌های متعدد داخلی و خارجی نیز شرکت فعال داشته است.

