جشنواره بیستم؛ شور و هیجان دوباره تئاتر در سقز

کرد پرس- این جشنواره به عنوان بازتابی زنده از فرهنگ و هنر انسان کُرد، نیازمند حمایت، ارتقا و توسعه همه جانبه است. با وجود همه کم و کاستی ها عِرق جشنواره تئاتر کُردی هنوز در رگ های هنرمندان تئاتر جریان دارد و هر سال با عشق و علاقه خاصی برای برگزاری هرچه بهتر آن تلاش می کنند.



سقز در روزهای آینده میزبان هنرمندان کُردزبان از ایران، عراق، ترکیه و سوریه خواهد بود. با برگزاری جشنواره تئاتر کُردی، نفس تازه ای در سطح شهر دمیده و سقز را به محفل بزرگی برای گردهمایی هنرمندان تبدیل می کند.



شهر باستانی و تاریخی سقز در روزهای آینده شاهد بزرگترین رویداد فرهنگی و هنری کُردستان است، رویدادی که جان تازه ای به شهر کهن سال سقز می بخشد و دوباره شور و نشاط را به خیابان های سطح شهر منتقل می کند و این هیاهوی علاقمندان و شور هنرمندان، فصل تازه ای از امید و نشاط اجتماعی را رقم می زند. روح تازه‌ای که جشنواره در خیابان‌ها، محوطه‌ها و سالن‌های فرهنگی شهر دمیده، بار دیگر جایگاه فرهنگی سقز را در منطقه برجسته می کند.



بدون شک در روزهای جشنواره، حضور چشمگیر خانواده‌ها، نوجوانان و حتی کودکان خردسال، نشانه‌ای روشن از رغبت مردم به مشارکت در فعالیت‌های فرهنگی و هنری را نشان می دهد. حضور پرشور سقزی ها در جشنواره های قبل، تنها یک استقبال معمولی نبوده؛ بلکه بازتابی از عشق به تئاتر، همبستگی و همدلی با گروه های نمایشی خارج از کشور است که هر ساله با حضور خود جشنواره را به نمایش اتحاد تبدیل می کنند.



تئاتر می تواند به عنوان زبان مشترک همه نسل ها در اجتماع نقش مهمی ایفا کند و آنچه در این جشنواره اهمیت دارد پل ارتباطی بین نسل های مختلف جامعه است که باعث تثبیت جایگاه واقعی آن می شود. تئاتر کُردی سقز همه نسل ها را دور هم جمع می کند و لحظات با نشاطی را رقم می زند.



این رویداد ارزشمند هر ساله نشان می‌دهد هنر می‌تواند فراتر از سرگرمی، به نیروی محرک همبستگی اجتماعی و هویت‌بخشی شهری تبدیل شود و سقز به‌عنوان میزبان این رویداد، بیش از گذشته ظرفیت آن را دارد که به عنوان شهر خلاق تئاتر شناخته شود. چراکه علاوه بر برگزاری جشنواره تئاتر کُردی ، در طول سال سالن های اداره فرهنگ سقز همواره شاهد برگزاری تئاترهای زیبا است.



از چند دوره گذشته، هنرمندان کُرد، سقز را به عنوان پایتخت تئاتر کُردی جهان سر زبان ها انداختند، استمرار این جشنواره در سال های گذشته تثبیت می کند سقز این ظرفیت را دارد به عنوان پایتخت تئاتر کُردی جهان معرفی شود. هر چند این امر مستلزم فراهم سازی زیرساخت های عمرانی است که باید سالن های نمایشی مجهز و با امکاناتی برای تحقق این امر مهیا شود.



گویش های متنوع کُردی، جشنواره را جذاب تر می کند



امسال جشنواره با استقبال گروه های خارج از کشور همراه شده است و در روزهای برگزاری جشنواره شاهد اجراهای متنوع با لهجه های مختلف شیرین کُردی از دهوک و هلبچه، اقلیم کردستان، کُردهای سوریه و شهر ماردین ترکیه خواهیم بود. همچنین اجراهای از ارومیه، کرمانشاه و بیجار بر جذابیت های این جشنواره می افزاید.



این گستردگی نمایش ها می تواند پویایی بیشتری به جشنواره بیستم بدهد چراکه یکی از فاکتورهای مثبت این دوره حضور همین گروه ها از مناطق مختلف کُردنشین سراسر جهان است که با لهجه های شیرین خود ترکیبی از تنوع زبان کُردی را به نمایش می گذارند.



یکی دیگر از شاخص های مهم جشنواره بیستم حضور هنرمند نام آشنای تئاتر کُردستان و ایران، دکتر قطب الدین صادقی به عنوان دبیر این جشنواره است که باعث ارتقای سطح برگزاری و کیفیت آن می شود. در کنار این هنرمند برجسته، جوانان علاقمند و مستعد سقزی هم برای برگزاری هرچه بهتر جشنواره حضور خواهند داشت.



این جشنواره به عنوان میراث فرهنگی و بزرگترین رویداد برجسته فرهنگی و هنری تمامی مناطق کُردنشین ایران و سایر کشورهای همجوار هنوز با چالش های جدی مواجه است و هرساله گریبان برگزارکنندگان آن را می گیرد. نبود منابع مالی پایدار برای تامین هزینه ها، نبود زیرساخت های فیزیکی شامل سالن نمایش مجهز، نبود آرشیو دیجیتال قابل دسترس برای علاقمندان به تئاتر، نبود سیاستگذاری اصولی وضعف های ساختاری بخشی از این چالش هاست.



بیستمین دوره جشنواره تئاتر کُردی در آذرماه امسال در سقز برگزار می شود. این جشنواره به عنوان یکی از رویدادهای مهم فرهنگی در منطقه، فرصتی مناسب برای هنرمندان کُرد و دیگر علاقه‌مندان به تئاتر خواهد بود تا آثار خود را به نمایش بگذارند و فرهنگ غنی کُردستان را تقویت کنند.

وفا رحیمی، روزنامه نگار