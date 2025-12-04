به گزارش کردپرس، پس از آن‌که دفتر مسعود بارزانی با لحنی انتقادی و تند به سخنان دولت باغچه‌لی، رئیس حزب حرکت ملی ترکیه، پاسخ داد و اظهارات او را «قوم‌گرایانه و شونیستی» توصیف کرد، این موضوع بازتاب گسترده‌ای در فضای سیاسی ترکیه پیدا کرد. رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، روز چهارشنبه در نشست فراکسیون پارلمانی حزب عدالت و توسعه (AKP)، ضمن واکنش به این بیانیه گفت: «می‌خواهم اعلام کنم که اظهارات بی‌احترامی‌آمیز و بی‌حد و مرز روز گذشته را نمی‌پذیریم و آن را قابل قبول نمی‌دانیم. آقای باغچه‌لی، شریک ائتلاف ما، هدف این بیانیه قرار گرفته و لازم است این خطای بزرگ در کوتاه‌ترین زمان اصلاح شود.»

اردوغان با اشاره به اینکه هم عمر چلیک، سخنگوی حزب عدالت و توسعه، و هم وزارت خارجه ترکیه نارضایتی خود را از این بیانیه اعلام کرده‌اند، افزود: «اقدامات دیپلماتیک لازم انجام شده و درخواست روشنگری نیز مطرح شده است. این اشتباه باید فوراً اصلاح و تصحیح شود.»

موضع‌گیری وزارت خارجه ترکیه

وزارت خارجه ترکیه نیز روز گذشته در بیانیه‌ای رسمی پاسخ دفتر بارزانی را منتشر کرد و نوشت: «بیانیه صادرشده از سوی سخنگوی دفتر بارزانی، در هم محتوا و هم لحن، آقای دولت باغچه‌لی را هدف قرار داده و از نظر ما قابل قبول نیست.» در ادامه وزارت خارجه از رهبری حزب دموکرات کردستان خواست درباره این بیانیه که آن را «بی‌احترامی‌آمیز و تحریک‌آمیز» توصیف کرده، توضیح دهد و هرچه سریع‌تر موضع رسمی خود را روشن کند.

گرگِ پیر سابق همچنان در پوستش باقی مانده است

لازم به ذکر است که روز ۲۹ ماه گذشته، مسعود بارزانی برای شرکت در روز دوم سمپوزیوم «ملای جزیری» وارد شهرستان جزیر در کردستان عراق شد. نحوه ورود و تصاویر منتشرشده از محافظان بارزانی موجب نگرانی برخی از مسئولان ترکیه شد. در ادامه همین واکنش‌ها، دولت باغچه‌لی، رئیس حزب حرکت ملی، با انتقاد از این سمپوزیوم گفت: «این مراسمی که مسعود بارزانی در آن حضور داشت شرم‌آور است؛ اجازه نمی‌دهیم سربازان بیگانه با اسلحه وارد خاک ما شوند.»

روز گذشته نیز دفتر بارزانی در بیانیه‌ای تند پاسخ داد و اظهارات باغچه‌لی را «قوم‌گرایانه و شونیستی» خواند و نوشت: «می‌دانستیم که خداوند به دولت باغچه‌لی هدایت بخشیده و او از قوم‌گرایی و شونیسم فاصله گرفته، اما پیداست که گرگِ پیر سابق او همچنان در پوستش باقی مانده است.»