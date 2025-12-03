سرخط خبرهای۱۲آذرخبرگزاری کردپرس

گزارش خبرگزاری فرانسه از پناهگاه‌های پ.ک.ک در اقلیم کردستان

خبرگزاری فرانسه گزارشی اختصاصی از مخفیگاه‌های پ‌ک‌ک در کوهستان‌های قندیل در اقلیم کردستان عراق تهیه کرده است. در این گزارش، فرماندهان پ‌ک‌ک تاکید کردند که حتی با پایان جنگ، سبک زندگی چریکی آنان تغییر نخواهد کرد و «مرحله جدید» مبارزه، انتقال به سیاست است. پ‌ک‌ک در پی فراخوان عبدالله اوجالان، مبارزه مسلحانه را کنار گذاشته و به روند صلح پیوسته است. در این پناهگاه‌ها، اعضای پ‌ک‌ک در حال زندگی روزمره و آماده‌سازی برای مبارزات سیاسی هستند. این گروه همچنان به تغییر ماهیت درگیری‌ها از جنگ به مشارکت صلح‌آمیز امیدوار است.



مقر بارزانی: باغچەلی هنوز همان گرگ خاکستری در پوست گوسفند است

مسعود بارزانی در واکنش به اظهارات دولت باغچلی، رهبر حزب حرکت ملی ترکیه (MHP)، درباره سفر اخیرش به شرناخ، اعلام کرد که سخنان باغچلی ریشه در «عقلیت شوونیستی قدیمی» دارد و فاقد ارزش حقوقی و اخلاقی است. بارزانی تصریح کرد که سفرش به ترکیه با هماهنگی کامل میان اقلیم کردستان و دولت ترکیه انجام شده و در راستای حمایت از روند صلح بوده است. این بیانیه پس از آن منتشر شد که باغچلی بارزانی را به تضعیف روند صلح متهم کرده و حضور نیروهای حفاظتی او را «نقض حاکمیت ملی ترکیه» خوانده بود.

دولت باغچه‌لی: سخنان بسه هوزات تحریک آمیز است/ انتقاد شدید از سفر مسعود بارزانی به شرناخ

دولت باغچه‌لی، در سخنانی روند اخیر دولت ترکیه برای حل مسئله کرد را «گامی تاریخی» خواند و تاکید کرد که این مسیر بازگشتی ندارد. او همچنین به سفر مسعود بارزانی به شرناخ و سخنان بسه هوزات واکنش نشان داد، آنها را تحریک‌آمیز و مغایر با پیام عبدالله اوجالان دانست. باغچه‌لی سفر بارزانی را «نقض حاکمیت ملی ترکیه» و سخنان هوزات را تهدیدی علیه روند صلح توصیف کرد. او همچنین به شایعات اخیر درباره «کودتا در MHP» واکنش نشان داد و آنها را بی‌اهمیت خواند.