۱۲ آذر ۱۴۰۴ - ۱۲:۱۴

فیلم زندگی «سیدعلی اصغر کردستانی» در سنندج وارد مرحله برنامه ریزی و ساخت شد

فیلم زندگی «سیدعلی اصغر کردستانی» در سنندج وارد مرحله برنامه ریزی و ساخت شد

سرویس کردستان - فیلم زندگی استاد سیدعلی اصغر کردستانی، از برجسته ترین چهره های آواز و موسیقی کُردی، با حمایت مدیریت شهری سنندج و همراهی مسئولان استانی وارد مرحله برنامه ریزی و تولید می شود.

به گزارش کرد پرس، این اقدام در راستای پاسداشت مفاخر فرهنگی و هنری کردستان و با توجه به جایگاه سنندج به عنوان شهر خلاق موسیقی در فهرست یونسکو انجام می گیرد.

کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر سنندج اعلام کرده است که با وجود محدودیت های مالی شهرداری، توجه به سرمایه های فرهنگی شهر از اولویت های مدیران شهری است و پروژه ساخت این فیلم با پشتوانه شهرداری و شورای شهر در حال پیشرفت است.

همچنین حمایت های استانداری کردستان و فرمانداری سنندج، زمینه لازم برای تقویت این طرح و توسعه برنامه های مرتبط با جایگاه هنری شهر را فراهم کرده است.

کد مطلب 2791352

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha