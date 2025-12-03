فیلم زندگی «سیدعلی اصغر کردستانی» در سنندج وارد مرحله برنامه ریزی و ساخت شد

به گزارش کرد پرس، این اقدام در راستای پاسداشت مفاخر فرهنگی و هنری کردستان و با توجه به جایگاه سنندج به عنوان شهر خلاق موسیقی در فهرست یونسکو انجام می گیرد.

کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر سنندج اعلام کرده است که با وجود محدودیت های مالی شهرداری، توجه به سرمایه های فرهنگی شهر از اولویت های مدیران شهری است و پروژه ساخت این فیلم با پشتوانه شهرداری و شورای شهر در حال پیشرفت است.

همچنین حمایت های استانداری کردستان و فرمانداری سنندج، زمینه لازم برای تقویت این طرح و توسعه برنامه های مرتبط با جایگاه هنری شهر را فراهم کرده است.