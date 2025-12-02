مقر بارزانی: باغچەلی هنوز همان گرگ خاکستری در پوست گوسفند است

به گزارش کرپرس، مقر بارزانی در بیانیه‌ای که امروز دوم دسامبر ۲۰۲۵ منتشر شد، تصریح کرده است که اظهارات باغچلی درباره سفر مسعود بارزانی به شرناخ و مشارکت او در چهارمین سمپوزیوم بین‌المللی ملای جزیره «دور از عرف سیاسی و فاقد ارزش حقوقی و اخلاقی» است.

در این بیانیه آمده است که تمام جزئیات امنیتی و ترتیبات مربوط به سفر رئیس حزب دمکرات کردستان به ترکیه، بر اساس هماهنگی و توافق کامل میان نهادهای ذی‌ربط در اقلیم کردستان و دولت ترکیه انجام شده بود و هیچ اقدام غیرمعمولی در این سفر صورت نگرفته است.

مقر بارزانی همچنین یادآور شده که در تمام سفرهای مقام‌های عالی‌رتبه ترکیه به اقلیم نیز، نیروهای حفاظتی ویژه همراه آنها هستند و هرگز مشکلی در این‌باره رخ نداده است.

در بخش دیگری از بیانیه، سفر مسعود بارزانی به شرناخ «در راستای حمایت از روند صلح» توصیف شده و ادعای باغچلی که مدعی شده بارزانی این روند را تضعیف می‌کند، «بی‌اساس» خوانده شده است.

مقر بارزانی تأکید کرده است: «ما تصور می‌کردیم خداوند دولت باغچلی را هدایت کرده و از نژادپرستی و شوونیسم دور کرده است، اما به‌نظر می‌رسد که گرگ خاکستریِ گذشته هنوز در پوست گوسفند پنهان است.»

این بیانیه پس از آن منتشر شد که باغچلی سفر هفته گذشته مسعود بارزانی به شرناخ و حضور او در یک سمپوزیوم فرهنگی را مورد حمله قرار داد و با متهم کردن بارزانی به «نمایشی کردن سمپوزیوم»، حضور نیروهای حفاظتی او در منطقه را «رسوایی» و «نقض حاکمیت ملی ترکیه» توصیف کرد؛ اظهاراتی که اکنون با واکنش تند مقر بارزانی روبه‌رو شده است.

