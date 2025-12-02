گلستان قلیچ به اوزگور اوزل: فقط وقتی که گیر می کنید یاد کُردها نیافتید!

به گزارش کردپرس، گلستان قلیچ کوچییگیت، عضو کمیسیون «همبستگی ملی، برادری و دموکراسی» و نائب‌رئیس فراکسیون دم پارتی، در مراسم شام همبستگی دم پارتی در دیاربکر، با اشاره به سفر کمیسیون پارلمان به امرالی گفت امروز در این جزیره «گره‌به‌گره صلح بافته می‌شود». او با انتقاد از احزابی که نماینده‌ای به امرالی نفرستاده‌اند، تأکید کرد صلح با «بهانه» ساخته نمی‌شود و در واکنش به سخنان اوزگور اوزل افزود: «کُردها را فقط در زمان انتخابات و فشار سیاسی به یاد نیاورید؛ کُردها را در زمان صلح و هنگام نیاز به راه‌حل نیز به یاد بیاورید.»

سازمان استانی دم پارتی در دیاربکر، ضیافت شامی موسوم به شام همبستگی‌ را در یکی از تالارهای منطقه‌ی کایاپینار برگزار کرد. در این برنامه، هم‌زمان با شهروندان، رؤسای استانی و شهرستانی، شهرداران، نمایندگان احزاب سیاسی و فعالان سازمان‌های مدنی حضور داشتند.

در آغاز مراسم، گلشن اوزر، رئیس مشترک دم پارتی در دیاربکر، سخن کوتاهی ایراد کرد و با تأکید بر اهمیت همبستگی اجتماعی و سیاسی، از حضور گسترده‌ی مردم و نمایندگان نهادهای مختلف قدردانی کرد.

پس از او، گلستان قلیچ کوچییگیت، عضو کمیسیون «همبستگی ملی، برادری و دموکراسی»، در سخنان خود را با اشاره به «فرآیند صلح و جامعه‌ی دموکراتیک» آغاز کرد و گفت: «قلب کُردها همیشه برای صلح می‌تپد.»

رفتن کمیسیون به امرالی، شکستن یک تابوی بزرگ بود

گلستان قلیچ کوچییگیت دیدار هیأت را «عبور از یک آستانه‌ی تاریخی» توصیف کرد و گفت: «رفتن کمیسیون به امرالی، شکستن یک تابوی بزرگ بود. لحظه‌ی حساسی بود که پشت سر گذاشته شد. من شخصاً دیدم که آقای اوجالان در امرالی همچنان بسیار مصمم، پرشور و تمام‌وقت برای مردمش کار می‌کند. از سال ۱۹۹۳ تلاش می‌کند ذهنیت صلح را روشن کند و امروز همان اندیشه را ریز به ریز، گره‌به‌گره، پیش می‌برد.»

او افزود: «آقای اوجالان تأکید کرد که همچنان پشت فراخوان ۲۴ فوریه ایستاده و برای موفقیت این روند هر آنچه در توان دارد انجام خواهد داد. روزی می‌خواستند جزیره‌ی امرالی را به نماد حبس و انزوا تبدیل کنند، اما امروز در امرالی گره‌به‌گره صلح بافته می‌شود. امرالی امروز جزیره‌ی صلح و راه‌حل است.»

گلستان قلیچ کوچییگیت در ادامه، از احزابی که از اعزام نماینده به امرالی خودداری کردند، انتقاد کرد و گفت: «به توجیه‌هایشان نگاه می‌کنیم؛ می‌گویند: پایگاه مردمی ما آماده این حرکت نیست. سال‌هاست که شما در حوزه سیاست فعالیت می‌کنید، پس چرا هنوز پایگاهتان را برای صلح آماده نکرده اید؟ چرا نتوانستید اندیشه یافتن راه حل را برای مردمتان عادی سازی کنید؟»

او افزود: «مردمی که این‌همه ظلم و فشار را تحمل کرده‌اند، اما با وجود همه‌ی این‌ها باز هم صلح می‌خواهند، این بهانه‌ها را نمی‌پذیرند. صلح با بهانه ساخته نمی‌شود؛ صلح را انسان‌های شجاع می‌سازند. سیاست‌مدارانی که برای صلح ریسک می‌کنند، در قلب مردم کُرد جای دارند. کسانی که به صلح باور ندارند، نباید پشت توجیه‌ها پنهان شوند.»

کُردها را فقط وقت گرفتاری به یاد نیاورید

قلیچ کوچییگیت سپس به سخنان اوزگور اوزل، رئیس حزب جمهوری‌خواه خلق (CHP)، اشاره کرد که دم پارتی را «عاشق جلاد خود» نامیده بود.

او گفت: «ما جلاد خود را خوب می‌شناسیم؛ شاید بهتر از هرکس دیگر. اما با وجود این شناخت، همچنان می‌خواهیم همه برای صلح و راه‌حل بسیج شوند. این‌که سیاست را در چارچوب محدودیت‌های ائتلاف حاکم رها کنیم و صلح را به تنگنای AKP – MHP بسپاریم، اسمش سیاست ورزی نیست.»

سپس خطاب به اوزل و سایر نیروهای اپوزیسیون افزود: «کُردها را فقط در زمان انتخابات به یاد نیاورید. فقط وقتی در تنگنای سیاسی می‌افتید سراغ کُردها نیایید. کُردها را در زمانی به یاد بیاورید که این کشور به صلح، به راه‌حل و به شجاعت سیاسی نیاز دارد. ما برای آینده‌ی این سرزمین تصمیم‌های تاریخی و بسیار سخت گرفته‌ایم. حالا می‌خواهیم نتیجه‌ی آن تصمیم‌ها را در کار کمیسیون و در پیشرفت واقعی این روند ببینیم.» او تأکید کرد که مسئله‌ی کُرد، موضوعی با پیشینه‌ی تاریخی و اجتماعی عمیق است و نباید به «ابزار معامله‌ی انتخاباتی» تبدیل شود.

گلستان قلیچ کوچییگیت با اشاره به گمانه‌زنی‌ها درباره‌ی نزدیکی دم پارتی به حزب عدالت و توسعه گفت: «این‌که ما با AKP درباره‌ی روند صلح گفت‌وگو می‌کنیم، به معنی ائتلاف با AKP نیست. ما با هر نیرویی که واقعاً از راه‌حل صحبت کند، وارد مذاکره می‌شویم.»

او افزود که از نگاه دم پارتی، مرحله‌ی نخست روند صلح طی شده و اکنون نوبت به مرحله‌ی دوم یعنی تنظیم چارچوب‌های حقوقی، تصویب قوانین برای تحقق آزادی و ایجاد قوانین برای سهولت «ادغام دموکراتیک» فرا رسیده است.

قلیچ کوچییگیت گفت: «دیگر جای وقت‌کشی نیست. دولت باید بدون پیچاندن موضوع، قوانین مرتبط با آزادی و ادغام دموکراتیک را هرچه زودتر به کمیسیون‌های مجلس بفرستد. ما موضعی را که سرش را زیر برف می‌کند، زبان را اصلاح نمی‌کند و روند را نیم‌بند پیش می‌برد، نه امروز پذیرفته‌ایم و نه فردا خواهیم پذیرفت.»

او تأکید کرد: «این روند، فقط یک تروریسم زدایی از ترکیه نیست؛ روند صلح و دموکراسی است. هرکس به این روند باور دارد، خوب می‌داند که ما از آن به‌عنوان فرآیند صلح و جامعه‌ی دموکراتیک یاد می‌کنیم. کسی نباید از مخالفت با AKP به نقطه‌ای برسد که با خودِ راه‌حل و صلح مخالفت کند.»

اگر حکومت هم عقب‌نشینی کند، مردم سدِ صلح را خواهند ساخت

گلستان قلیچ کوچییگیت در پایان سخنانش مسئولیت را متوجه همه‌ی حاضران و همه‌ی نیروهای سیاسی دانست و گفت: «صلح چیزی نیست که بیرون از ما ساخته شود؛ صلح را خودِ ما باید بسازیم. اگر دولت یا کسانی که امروز این روند را آغاز کرده‌اند، از آن عقب‌نشینی کنند، باید میلیون‌ها نفر در برابرشان دیوار صلح تشکیل دهند.»

او افزود: «مردم کُرد سال‌ها است که مقاومت کرده‌اند، کار کرده‌اند و مبارزه کرده‌اند. همان‌طور که آقای اوجالان گفته، مرحله‌ی بودن و تثبیت موجودیت پشت سر گذاشته شده؛ حالا نوبت تأمین آزادی است.

ما مطمئنیم این مردم مبارزه برای صلح را هم به بهترین شکل پیش خواهند برد و همراه با دیگر خلق‌های ترکیه زندگی تازه‌ای بنا خواهند کرد.»

قلیچ کوچییگیت در پایان یادآور شد که روندی که در ترکیه آغاز شده، تنها مربوط به این کشور نیست، بلکه می‌تواند بر صلح و ثبات در سراسر منطقه تأثیر بگذارد و گفت: «کلید درِ صلح در دستان همه‌ٔ ماست. این قرن، قرن کسانی است که با کُردها صلح و شراکت می‌کنند، نه کسانی که مسئله‌ی کُرد را نادیده می‌گیرند.»