کودکان مهم ترین زنجیره انتقال بیماری های فصلی/افزایش قابل توجه شیوع آنفلوآنزا در کردستان

به گزارش کرد پرس، آنفلوآنزا هر سال در فصل سرد شایع می شود، اما امسال روند ابتلا در استان با سرعت بیشتری در حال افزایش است و کارشناسان سلامت خواستار توجه جدی خانواده ها و اجتناب از هرگونه بی احتیاطی هستند.

سرپرست معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کردستان با اشاره به روند افزایشی ابتلا، گفت: هرچند آنفلوآنزا بیماری فصلی است و انتظار افزایش موارد را داریم، اما استان کردستان در روزهای اخیر با موج قابل توجهی از ابتلا روبه رو شده و موارد مراجعه به اورژانس و تعداد بستری ها افزایش یافته و این موضوع نیازمند هوشیاری کامل خانواده ها است.

دکتر خالد رحمانی افزود: سویه امسال آنفلوآنزا از نوع A است و اگرچه تغییرات آن جزئی بوده، اما قدرت سرایت بالایی دارد و در سطح جامعه به سرعت در حال گسترش است.

به گفته وی، افت ایمنی افراد پس از گذشت چند ماه از واکسیناسیون یا ابتلای قبلی، یکی از دلایل اصلی موج جدید است و ایمنی ناشی از واکسن یا ابتلا معمولاً بعد از شش ماه تا یک سال کاهش پیدا می کند و بنابراین گروه های زیادی از جامعه در برابر این ویروس آسیب پذیر هستند.

سرپرست معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کردستان سردی هوا، افزایش تجمعات و کاهش رعایت نکات بهداشتی را از عوامل تشدید شیوع دانست.

هشدار جدی درباره نقش کودکان در چرخه انتقال

رحمانی با تأکید بر نقش کودکان در گسترش بیماری، اظهار کرد: کودکان مهم ترین زنجیره انتقال بیماری های فصلی هستند و مراقبت والدین در این مقطع حیاتی است و هرگونه سهل انگاری می تواند موج ابتلا را به سرعت در سطح خانواده و جامعه گسترش دهد.

وی نسبت به مصرف خودسرانه آنتی بیوتیک هشدار داد و ادامه داد: آنفلوآنزا یک بیماری ویروسی است و آنتی بیوتیک هیچ نقشی در درمان آن ندارد؛ با این حال، بسیاری از مراجعه کنندگان اصرار دارند بدون نسخه آنتی بیوتیک مصرف کنند، در حالی که این کار می تواند عوارض بیشتری به همراه داشته باشد و حتی مقاومت دارویی ایجاد کند.

سرپرست معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کردستان با ارائه توصیه هایی برای پیشگیری تأکید کرد شست وشوی مکرر دست ها، استفاده از ماسک توسط افراد بیمار، استراحت کافی و پرهیز از حضور در تجمعات و دور نگه داشتن سالمندان و افراد دارای بیماری زمینه ای از افراد بیمار از مهمترین عوامل جلوگیری از انتقال و شیوع این بیماری است.

رحمانی هشدار داد: در صورت بروز علائم شدید مانند تنگی نفس، کاهش سطح هوشیاری، بی حالی شدید یا تشدید علائم در سالمندان و کودکان، مراجعه فوری به مراکز درمانی ضروری است.