زبان جدایی طلبانه می تواند فرایند صلح را متوقف کند/سیاسیون ملزم به فراخوان اوجالان هستند

به گزارش کردپرس، محمت اوچوم، مشاور ارشد رئیسجمهور و معاون رئیس شورای سیاستهای حقوقی ریاستجمهوری ترکیه، در تحلیلی برای خبرگزاری آناتولی با بیان این که کشور در آستانه یکی از مهمترین تحولات صد سال اخیر قرار گرفته، گفت روند گذار به «ترکیه بدون تروریسم» با رهبری رجب طیب اردوغان و حمایت دولت باغچهلی رهبر حزب حرکت ملی (MHP)، فرصتهای تاریخی تازهای ایجاد کرده است. با این حال او تأکید کرد که روند تازه صلح با وجود پیشرفتهای قابل توجه، همچنان در معرض «تخریبهای فکری و زبانی» قرار دارد و باید با دقت و انسجام مدیریت شود. او به همه فعالان سیاسی و اعضای PKK هشدار داد که در چارچوب فراخوان ۲۷ فوریه ۲۰۲۵ عبدالله اوجالان رهبر حزب منحل شده PKK حرکت کنند.
محمت اوچوم، مشاور ارشد اردوغان در یادداشتی تحلیلی برای بخش تحلیلی خبرگزاری آناتولی اظهار داشت که ترکیه بار دیگر در نقطهای تاریخی قرار گرفته و در آستانه تحولات بزرگی است که میتواند بهعنوان یکی از مهمترین دورههای جهشی پس از جنگ استقلال و تأسیس جمهوری ثبت شود. او با اشاره به تجربههای گذشته، از جمله شکست کودتای ۱۵ جولای ۲۰۱۶ و استقرار نظام ریاستی پس از همهپرسی ۲۰۱۷، تأکید کرد که این دستاوردها مسیر تحولات جدید را هموار کرده و کشور را وارد مرحلهای تازه از ساخت جمهوری کرده است.
اوچوم با اشاره به رهبری رجب طیب اردوغان و نقش حمایتی دولت باغچهلی در روند تازه صلح، گفت که روند «گذار به ترکیه بدون تروریسم» که بیش از یک سال است بهعنوان ابتکار دولت آغاز شده و اکنون در سطح سیاست رسمی دولت دنبال میشود، بستری سازنده، فراگیر و ملی ایجاد کرده است. به گفته او، ترکیه در دورهای قرار دارد که میتواند فرآیند «تکمیل وحدت میان دولت، ملت و همه اقشار جامعه» را تحقق بخشد و وارد مرحلهای شود که او از آن بهعنوان «ترکیه قرن» یاد میکند.
اوچوم هشدار داد که این روند با وجود پیشرفتهای قابل توجه، همچنان با «تخریبهای فکری» و «سوءاستفادههای زبانی» روبهروست. او تأکید کرد که هرگونه زبان جداییطلبانه، منطقهگرایانه، برتریجویانه یا تفرقهافکن میتواند فرآیند گذار را تضعیف کند و هیچیک از بازیگران سیاسی—چه در سطح قانونی و چه در ارتباط با سازمان «منحلشده PKK»—نباید از چارچوب بیانیه ۲۷ فوریه ۲۰۲۵ که «متن مبنایی و الزامآور» به شمار میرود، خارج شوند. او افزود که در شرایطی که شنودهای امرالی بررسی شده و گزارش سیاستگذاری درباره روند گذار در حال تدوین است و مجلس ترکیه نیز آماده ورود به مرحله قانونگذاری مرتبط با این روند میشود، حساسیت در زبان و بیان بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد.
مشاور ارشد رئیسجمهور ترکیه در نوشته خود تأکید کرد که هدف روند گذار، حذف کامل تروریسم سازمانیافته، پایاندادن به سیاست مبتنی بر خشونت و از میان بردن هرگونه شکل از وصایت تروریستی است و این مرحله تنها با اقدامات عملی و پیشبرد دقیق ابعاد فنی و حقوقی فرآیند امکانپذیر خواهد بود. او در ادامه افزود که پس از خلع سلاح کامل و نابودی ساختارمند تروریسم، فضای سیاسی کشور گستردهتر شده و امکان بحث و گفتوگو درباره هر مسئلهای در چارچوب دموکراتیک فراهم خواهد شد.
اوچوم در پایان از تمام طرفها خواست با مسئولیتپذیری، دقت و انسجام زبانی به پیشبرد این روند کمک کنند و اجازه ندهند «فرصت تاریخی پیشرو» از دست برود. او تأکید کرد که موفقیت این مرحله میتواند آیندهای امنتر، قدرتمندتر و باثباتتر برای جمهوری ترکیه رقم بزند.
