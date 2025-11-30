۱۱۶ هزار لیتر سوخت قاچاق در گمرک باشماق کشف شد

به گزارش کرد پرس،؛ فرامرز امیدی در گفت و گو با خبرنگاران، گفت: در جریان کنترل های گمرکی و با همکاری مؤثر کارکنان گمرک باشماق و اقدام مشترک با پلیس امنیت اقتصادی مستقر در این پایانه مرزی، ۴ دستگاه کامیون تانکردار که محموله آن ها تحت عنوان روغن پایه تصفیه مجدد اظهار شده بود، با ظن قاچاق و پس از هماهنگی با مرجع قضایی توقیف شدند.

وی افزود: پس از بررسی های فنی مشخص شد که محتویات تانکرها نفتگاز یارانه ای بوده و عوامل دخیل قصد داشتند با استفاده از اظهار خلاف واقع و جایگزینی مخازن، اقدام به خروج غیرقانونی سوخت یارانه ای کنند و این اقدام پیش از تحقق اهداف سودجویانه، با هوشیاری کارکنان گمرک باشماق کشف و متوقف شد.

ناظر گمرکات کردستان اظهار کرد: در این عملیات، بیش از ۱۱۶ هزار لیتر نفتگاز خارج از شبکه به ارزش تقریبی بیش از ۶۰ میلیارد ریال کشف و در این خصوص پرونده قضایی تشکیل و متهمان برای رسیدگی قانونی به مراجع ذی صلاح معرفی شدند.

امیدی ادامه داد: مقابله با هرگونه قاچاق، تقلب و تخلفات گمرکی از خطوط قرمز گمرکات استان است و در برخورد قانونی با متخلفان هیچ گونه اغماضی صورت نخواهد گرفت.