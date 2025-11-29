به گزارش کردپرس، آلدار خلیل، عضو هیئت رهبری حزب اتحاد دموکرات و از چهرههای کلیدی اداره خودگردان شمال و شرق سوریه، در گفتوگو با المانیتور تأکید کرد که سرنوشت کردهای سوریه بیش از هر چیز به تحولات داخلی ترکیه گره خورده است. به گفته او، هرگونه پیشرفت در حل مسئله کرد در ترکیه میتواند بهطور مستقیم بر رویکرد آنکارا نسبت به خودگردانی کردها در سوریه اثر بگذارد و مسیر را برای توافقات داخلی در دمشق هموار کند.
خلیل با اشاره به فشار مداوم ترکیه بر دولت دمشق برای جلوگیری از اعطای امتیازات سیاسی و اداری به کردها گفت: «اگر مسئله کرد در ترکیه حل شود، تلاشهای آنکارا برای جلوگیری از اعطای حقوق به کردهای سوریه نیز متوقف خواهد شد. آنچه در ترکیه اتفاق میافتد، تعیینکننده تحولات اینجا است.» این موضع، بار دیگر وابستگی پرونده کردهای سوریه به تعاملات منطقهای و مناسبات آنکارا با بازیگران محلی را برجسته میکند.
او در بخش دیگری از گفتوگو، جزئیاتی از مذاکرات میان اداره خودگردان، نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) و دمشق ارائه کرد؛ مذاکراتی که به گفته وی در ماههای اخیر با میانجیگری خارجی و در سایه تحولات سیاسی جدید پیش میرفت. آلدار خلیل فاش کرد که پیش از دیدار احمد الشرع، رئیس دولت جدید سوریه، با دونالد ترامپ در واشنگتن، فضایی از «توهم وجود یک روند» ایجاد شده بود؛ روندی که در عمل بیش از آنکه واقعی باشد، ماهیتی نمایشی داشت.
به گفته آلدار خلیل، در آن مقطع توافقهایی اولیه مطرح شده بود. بر اساس این توافقها، قرار بود نیروهای دموکراتیک سوریه یک لشکر و سه تیپ نظامی تشکیل دهند و نیروهای امنیت داخلی خودگردان (آسایش) تحت نظارت وزارت کشور دمشق فعالیت کنند. همچنین اداره خودگردان معرفی معاون وزیر کشور را بر عهده میگرفت و مهمتر از آن، قرار بود رئیس ستاد کل ارتش سوریه یک فرد کرد باشد. او افزود: «ما بیش از ۷۰ نام را برای پُستهای مختلف ارائه کردیم. همه چیز آماده بود اما هیچگاه به مرحله اجرا نرسید.»
این مقام کرد تأکید کرد که دمشق در ظاهر با برخی سازوکارهای ادغام و تمرکززدایی موافق بود، اما در عمل و بهویژه پس از فشار ترکیه، از پیشبرد آنها عقبنشینی کرد. او گفت آنکارا هرگونه توافقی را که منجر به افزایش اختیارات سیاسی یا امنیتی کردها در شمال سوریه شود، تهدیدی برای امنیت ملی خود میداند و همین مسئله باعث توقف مذاکرات شده است.
این مقام ارشد PYD همچنین هشدار داد که ادامه وضعیت بلاتکلیف کنونی، زمینهساز بیاعتمادی بیشتر میان کردها و دمشق خواهد شد و امکان رسیدن به یک سازوکار حکمرانی مشترک را کاهش میدهد. به اعتقاد او، الشرع ــ که به دنبال تثبیت دولت جدید و بازتعریف ساختارهای امنیتی سوریه است ــ بدون حلوفصل رابطهاش با نیروهای خودگردان، قادر به مدیریت بحرانهای شمال کشور نخواهد بود.
اظهارات آلدار خلیل در شرایطی مطرح میشود که همزمان، تحولات ترکیه و روند صلح جدید با عبدالله اوجالان وارد مرحله حساسی شده است؛ وضعیتی که میتواند پیامدهای مستقیم و بلندمدت بر آینده کردهای سوریه و مناسبات دمشق با اداره خودگردان داشته باشد.
