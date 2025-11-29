کسب عنوان دوم بهترین فیلم برای «مانع» از کردستان در جشنواره بین المللی آلبانی

به گزارش کرد پرس، این جشنواره که در مهرماه ۱۴۰۴ در شهر گیروکاسترای آلبانی برگزار شد، با داوری هیئت بین المللی و همچنین هیئت ویژه ای متشکل از ۲۳ کودک ۸ تا ۱۲ ساله آثار منتخب را ارزیابی کرد؛ نتایج داوری جشنواره «AniFest ROZAFA ۲۰۲۵» در اواخر آبان ماه اعلام شد.

فیلم کوتاه «مانع» با مدت زمان ۳ دقیقه و تولید سال ۱۴۰۴، به روایت داستان کودکی می پردازد که توپش ناخواسته به حیاط خانه ای می افتد و ماجراهایی ساده اما تأثیرگذار رقم می خورد؛ این اثر با مشارکت شرکت «نیشتمان پیکچرز» به مدیریت نیشتمان صالحی تهیه شده است.

بر اساس اعلام جشنواره، فیلم برگزیده «جایزه ECFA» نیز به طور مستقیم به بخش رقابتی جشنواره برلین در فوریه ۲۰۲۶ راه خواهد یافت.

افشین ملکی، کارگردان «مانع»، پیش تر فیلمبرداری چندین فیلم کوتاه و مستند را بر عهده داشته و همچنین به عنوان بازیگر در آثار مختلف از جمله سریال «نون خ» حضور داشته است.