حضور ۹ پژوهشگر دانشگاه کردستان در میان یک درصد پژوهشگران پراستناد جهان

به گزارش کرد پرس، در فهرست جدید ISC، هزار و ۱۴۲ پژوهشگر ایرانی در جمع پژوهشگران پراستناد قرار گرفته اند؛ فهرستی که بر اساس میزان استنادهای صورت گرفته به تولیدات علمی پژوهشگران و با تمرکز بر داده های آبان ۱۴۰۳ تا شهریور ۱۴۰۴ تهیه شده است؛ پژوهشگران منتخب از میان ۲۲ حوزه موضوعی علوم پایه، فنی و مهندسی و علوم اجتماعی برگزیده شده اند.

جعفر عبدالله زاده - حوزه علوم گیاهی و جانوری، جلیل فتحی - حوزه علوم اجتماعی، کلیات، حسن بیورانی - حوزه مهندسی، عبدالله سلیمی - حوزه شیمی، عطاالله شیرزادی - حوزه زمین شناسی، محیط زیست و بوم شناسی، قباد شفیعی - حوزه مهندسی، محمود کوشش صبا – حوزه علوم کشاورزی، هیمن شهابی - حوزه زمین شناسی، علوم کشاورزی و مهندسی و کامران چپی - حوزه محیط زیست و بوم شناسی پژوهشگران برجسته دانشگاه کردستان در فهرست یک درصد پراستناد ISC هستند.