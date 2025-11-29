۸۸ درصد درآمدهای کردستان در ۸ ماهه امسال محقق شد

به گزارش کرد پرس، در جلسه ستاد تجهیز درآمد کردستان، محمد مشیرپناهی با اشاره به پیش بینی درآمدهای استان در بودجه سال جاری، گفت: بر اساس قانون بودجه، مجموع درآمدهای استان بیش از ۵ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان تعیین شده است.

وی اظهار کرد: از این میزان، سهم مصوب ۸ ماهه ۳ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان بوده که ۸۸ درصد آن تحقق یافته است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی کردستان تحقق این سطح از درآمد را نتیجه همکاری دستگاه های اجرایی و تمرکز بر منابع پایدار دانست و افزود: تحقق دقیق درآمدهای پیش بینی شده در بودجه، شرط اساسی برای بهبود وضعیت مالی استان و اجرای طرح های عمرانی و توسعه ای است.

مشیرپناهی بر ضرورت برنامه ریزی مستمر برای ارتقای درآمدها و تقویت پایه های مالی استان تأکید کرد و ادامه داد: مطابق تأکید مسئولان استان، تلاش برای افزایش ظرفیت های درآمدی و بهبود نظام مالی استان باید با جدیت دنبال شود.