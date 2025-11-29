۸ آذر ۱۴۰۴ - ۱۹:۰۳

۸۸ درصد درآمدهای کردستان در ۸ ماهه امسال محقق شد

سرویس کردستان- مدیرکل امور اقتصادی و دارایی کردستان از تحقق ۸۸ درصدی درآمدهای مصوب استان در ۸ ماهه نخست سال جاری خبر داد و گفت: درآمدهای استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۹ درصد افزایش داشته است.

به گزارش کرد پرس، در جلسه ستاد تجهیز درآمد کردستان، محمد مشیرپناهی با اشاره به پیش بینی درآمدهای استان در بودجه سال جاری، گفت: بر اساس قانون بودجه، مجموع درآمدهای استان بیش از ۵ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان تعیین شده است.

وی اظهار کرد: از این میزان، سهم مصوب ۸ ماهه ۳ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان بوده که ۸۸ درصد آن تحقق یافته است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی کردستان تحقق این سطح از درآمد را نتیجه همکاری دستگاه های اجرایی و تمرکز بر منابع پایدار دانست و افزود: تحقق دقیق درآمدهای پیش بینی شده در بودجه، شرط اساسی برای بهبود وضعیت مالی استان و اجرای طرح های عمرانی و توسعه ای است.

مشیرپناهی بر ضرورت برنامه ریزی مستمر برای ارتقای درآمدها و تقویت پایه های مالی استان تأکید کرد و ادامه داد: مطابق تأکید مسئولان استان، تلاش برای افزایش ظرفیت های درآمدی و بهبود نظام مالی استان باید با جدیت دنبال شود.

