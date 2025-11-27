خسروی مرز برتر کشور در ایام اربعین بود 

به گزارش کردپرس آیین تکریم و معارفه مدیر کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان کرمانشاه با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کرمانشاه و معاون راهداری سازمان راهداری و حمل‌ و نقل جاده‌ای برگزار و ضمن قدردانی از خدمات یزدان خسروی مدیر کل پیشین، علی سلیمی به‌عنوان سرپرست اداره‌کل راهداری و حمل‌ و نقل جاده‌ای استان کرمانشاه معرفی شد.

طهماسب نجفی در این مراسم؛ کرمانشاه را قطب لجستیک غرب کشور توصیف کرد و گفت: کرمانشاه حلقه اتصال کریدورهای مبادلاتی شمالغرب به جنوب غرب و غرب کشور به مرکز قلب کشور به مرکز است.

وی افزود: استان کرمانشاه دارای ۵ مرز رسمی تجاری و مسافری است و به دروازه تجارت و زیارت معروف است.

معاون عمرانی استاندار کرمانشاه خاطرنشان کرد: استانی با این ویژگی‌ها در حوزه راهداری نیازمند مدیران توانمند و تلاشگری است که برای‌ انجام این مسئولیت های سنگین و همچنین ارتقای جایگاه استان به صورت شبانه روزی تلاش کنند و خوشبختانه این اتفاق هم رخ داده است.

وی به ارتقای چشمگیر زیرساخت‌های اربعین اشاره کرد و گفت: با توجه به‌ ارتقای مناسب زیرساخت‌های اقامتی، خدماتی و تردد زوار حسینی، در اربعین امسال خسروی تنها مرز زیارتی کشور بود که روندی افزایشی داشت و طبق آمارهای رسمی شاهد ۱۳ درصدی تردد زوار اربعین بودیم‌.

مهندس طهماسب نجفی در بخش دیگری از سخنانش کاهش تصادفات جاده ای را یکی از اولویت های مورد تاکید برنامه هفتم پیشرفت کشور توصیف کرد و گفت: باید تلاش کنیم با یک برنامه ریزی مناسب برنامه کاهش سالیانه ۱۰ درصدی تصادفات جاده ای را محقق کنیم.

وی ادامه داد: در سال جاری ۷۵ دستگاه ماشین آلات خریداری و به ناوگان راهداری افزوده شد که یک عملکرد بسیار خوب در مقایسه با دیگر استان ها بود همچنین کرمانشاه در حوزه روکش راه ها، جزو استان های برتر بود و خدمات بسیار خوبی در زمینه ساماندهی حمل و نقل و پایانه های مرزی، توسعه زیرساخت‌ها و تسهیل در تردد زوار حسینی و گردشگران انجام شده است.

معاون عمرانی استاندار در پایان با تقدیر از تلاش‌ها و زحمات مهندس خسروی مدیرکل سابق راهداری عنوان کرد: مهندس سلیمی سرپرست اداره کل راهداری از مدیران تلاشگر این مجموعه است و انتظار داریم با بهره گیری از نیروی انسان توانمند، این مسیر کار، تلاش و خدمت را تداوم ببخشند.