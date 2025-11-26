روزانه بیش از یک میلیون مترمکعب سی ان جی در کردستان عرضه می شود

به گزارش کرد پرس، جلال حمه حسنی در گفت و گو با خبرنگاران، با اشاره به مزایای استفاده از سوخت پاک سی ان جی، گفت: کاهش آلایندگی های زیست محیطی، صرفه اقتصادی برای خانواده ها و کاهش مصرف بنزین از مهم ترین ویژگی های استفاده از این سوخت است.

وی افزود: تمامی جایگاه های فعال استان به صورت مستمر توسط کارشناسان فنی پایش می شوند تا خدمات رسانی مطلوب و ایمن به شهروندان تضمین شود.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه کردستان با بیان اینکه در حال حاضر روزانه بیش از ۳۵۸ هزار مترمکعب سی ان جی در جایگاه های استان توزیع می شود، اظهار کرد: این میزان تنها ۳۰ درصد از ظرفیت بالفعل قابل ارائه در جایگاه ها است.

حمه حسنی همچنین به اجرای طرح رایگان دوگانه سوز کردن خودروهای شخصی مدل ۱۳۹۴ به بعد اشاره کرد و ادامه داد: در استان هفت کارگاه مجاز مشغول ارائه خدمات هستند و متقاضیان می توانند با ثبت نام در سامانه gcr.niopdc.ir از این طرح بهره مند شوند.