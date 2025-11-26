انیمیشن «گوران» برنده جایزه ۶ هزار دلاری جشنواره صلح چین شد

به گزارش کرد پرس، سازندگان اثر این موفقیت را به شهیدان آتش سوزی کوه آبیدر سنندج تقدیم کرده اند؛ این انیمیشن همچنین در ماه اکتبر در دومین جشنواره فیلم کوردی ونکوور کانادا و هفته فیلم هانوفر آلمان به نمایش درآمد و با استقبال مخاطبان و منتقدان روبه رو شد.

گروه تولید انیمیشن «گوران» شامل کارگردان: فراز سیدعباسی، عدنان زندی، نویسنده: عدنان زندی، تهیه کننده: انجمن سینمای جوانان ایران (دفتر سنندج)، آریز استودیو و بفر پروداکشن، انیماتور: جلال نعیمی، رنگ آمیزی: علیرضا عبدالی، محمدحسین نعیمی، طراح کاراکتر: زیرک احمدی، بک گراند و کامپوزیت: مهدی حیدری، مشاور کارگردان: علی اسدی شالمائی، موسیقی: سعدی محمدی، طراحی و ترکیب صدا: سینا ایوبی، فراز سیدعباسی، تدوین: توفیق امانی

صداپیشه: سارا احمدنژاد، پخش بین الملل: شرکت بفر پروداکشن (سینا ایوبی) و مشاور رسانه ای: علی کشاورز است.

«گوران» با حضور در جشنواره های معتبر و کسب جوایز بین المللی، مسیر تازه ای را برای معرفی ظرفیت های سینمای انیمیشن ایران در جهان گشود.