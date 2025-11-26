مبارزه با آفت لورانتوس در ۱۰۸۰ هکتار از جنگل های کردستان اجرا شد

به گزارش کرد پرس، بهزاد شریفی پور در گفت و گو با خبرنگاران، با اشاره به افزایش آلودگی گیاه نیمه انگلی لورانتوس در جنگل های زاگرس، گفت: در پی نگرانی کارشناسان از تأثیر این گیاه بر سلامت درختان جنگلی، طی سال جاری حدود ۹ هزار و ۵۰۰ هکتار از عرصه های جنگلی استان به صورت دقیق پایش شده است.

وی افزود: بررسی ها نشان می دهد لورانتوس با تضعیف درختان میزبان به ویژه گونه های گلابی و بلوط، توان رویشی آن ها را کاهش می دهد و به یکی از مهم ترین عوامل تهدیدکننده پایداری اکوسیستم های طبیعی زاگرس تبدیل شده است.

مدیرکل منابع طبیعی کردستان با اشاره به شناسایی کانون های بحرانی آلودگی، اظهار کرد: این مناطق در اولویت عملیات مبارزه قرار گرفته و اقدامات اجرایی با هدف کنترل مؤثر آلودگی، کاهش فشار انگل و جلوگیری از گسترش آن به عرصه های سالم انجام شده است.

شریفی پور ادامه داد: در کانون های آلوده، اقدامات لازم با توجه به شرایط میدانی اجرا شده و خطر تا حد زیادی مدیریت شده است، اما به دلیل ماهیت گسترش یابنده انگل، استمرار پایش ها و مبارزه همچنان ضروری است.

وی با اشاره به عملکرد سال های گذشته، یادآور شد: از سال ۱۳۹۸ تاکنون ۲۷۰ هکتار مبارزه فیزیکی با آفت برگ خوار، ۲ هزار هکتار مبارزه با لورانتوس و ۱۷۵۰ هکتار محلول پاشی برای مقابله با جوانه خوار بلوط اجرا شده است.

مدیرکل منابع طبیعی کردستان بیان کرد: امسال نیز یک هزار و ۸۰ هکتار عملیات مبارزه با لورانتوس شامل روش های مکانیکی و بیولوژیکی با هدف کاهش منابع بذردهی و افزایش مقاومت درختان در برابر تنش های محیطی انجام شده است.

شریفی پور با اشاره به همکاری های علمی و مدیریتی، گفت: همزمان با عملیات میدانی، جلسات متعدد کارگروه گیاه پزشکی با حضور دانشگاه ها، مراکز تحقیقاتی، محیط زیست، حفظ نباتات و کارشناسان منابع طبیعی برگزار شده تا روند آلودگی ارزیابی و راهکارهای اجرایی به روزرسانی شود.

وی اظهار کرد: در قالب هفت قرارداد منعقدشده، ۵۲ میلیارد و ۵۳۰ میلیون ریال از اعتبارات ملی برای اجرای عملیات پایش و مبارزه تخصیص یافته است.

مدیرکل منابع طبیعی کردستان بر ضرورت تداوم فعالیت ها تأکید کرد و افزود: مقابله با این آفت نیازمند استمرار اعتبارات، همکاری بین بخشی، مشارکت جوامع محلی و تقویت مطالعات علمی است؛ امری که نقشی تعیین کننده در حفاظت از جنگل های زاگرس و ارتقای پایداری اکولوژیک منطقه دارد.