۳۰ هکتار از اراضی کامیاران زیر کشت زعفران رفته است

به گزارش کرد پرس، کمال رستمی در گفت و گو با خبرنگاران، گفت: این اقدام، علاوه بر افزایش بهره وری منابع آبی، زمینه ساز اشتغال پایدار و افزایش درآمد کشاورزان خواهد بود.

وی با تأکید بر اهمیت توسعه کشت های کم آب بر، افزود: زعفران یکی از محصولاتی است که شرایط کشت آن در کامیاران فراهم است و می تواند عملکرد مناسبی داشته باشد و این محصول علاوه بر ایجاد اشتغال، موجب رشد پایدار درآمد کشاورزان نیز می شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کامیاران با اشاره به مزایای متعدد این محصول، اظهار کرد: مصرف آب بسیار پایین، سودآوری بالا، اشتغال زایی پایدار، بازار صادراتی گسترده، مقاومت بالا در برابر تنش های اقلیمی و طول عمر زیاد گیاه از مهم ترین ویژگی های زعفران است.

رستمی با اشاره به آخرین وضعیت کشت این محصول، بیان کرد: در حال حاضر ۳۰ هکتار زمین در شهرستان زیر کشت زعفران قرار دارد.

وی ادامه داد: این گیاه تنها یک تا دو بار آبیاری نیاز دارد و با عمر ۱۲ تا ۱۳ ساله، صرفه اقتصادی قابل توجهی برای کشاورزان به همراه می آورد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کامیاران یادآور شد: جهاد کشاورزی آماده ارائه آموزش ها و راهنمایی های لازم در زمینه کاشت، داشت و برداشت زعفران به کشاورزان و بهره برداران علاقه مند است.