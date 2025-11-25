جنبش نسل نو: تصمیم دربارهٔ مشارکت در دولت با شاسوار عبدالواحد است

به گزارش کردپرس، فراکسیون نسل نو در پارلمان کردستان اعلام کرد تاکنون دربارهٔ مشارکت در کابینهٔ دهم دولت اقلیم کردستان هیچ تصمیمی نگرفته و منتظر نظر شاسوار عبدالواحد، رئیس جنبش، هستند تا از داخل زندان پیام خود را ارسال کند.

فراکسیون نسل نو در پارلمان کردستان روز سه‌شنبه ۲٥ نوامبر ۲۰۲٥ در یک کنفرانس خبری اعلام کرد: «چند روزی است که شایعاتی دربارهٔ تصمیم نسل نو برای مشارکت در کابینهٔ دهم دولمت منتشر شده، اما ما تمامی این گمانه‌زنی‌ها را رد می‌کنیم. هنوز دربارهٔ مشارکت یا عدم مشارکت در دولت تصمیم نگرفته‌ایم و این سخنان نادرست است.»

این فراکسیون تأکید کرد تصمیم نهایی دربارهٔ مشارکت در دولت در اختیار شاسوار عبدالواحد است و او از زندان موضع نهایی خود را اعلام خواهد کرد. هر تصمیمی که او بگیرد برای ما لازم‌الاجراست.

دربارە اینکه برخی از نمایندگان نسل نو ممکن است در دولت مشارکت کنند، فراکسیون اعلام کرد: «ما هیچ اختلاف داخلی نداریم و هیچ دیدگاه متفاوتی درون فراکسیون وجود ندارد. ما یک فراکسیون یکپارچه هستیم و اگر تصمیمی دربارهٔ مشارکت یا عدم مشارکت گرفته شود، بدون استثنا اجرا خواهد شد.»

فراکسیون نسل نو در پارلمان کردستان دارای ۱۵ کرسی است و پس از حزب دمکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان، سومین فراکسیون بزرگ در دورهٔ جدید پارلمان به‌شمار می‌رود.

