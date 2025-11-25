مراد قاراییلان: نرفتن به امرالی یعنی نمی خواهیم با کُردها مذاکره کنیم

به گزارش کردپرس، مراد قاراییلان، از چهره‌های ارشد رهبری PKK، با انتقاد از تصمیم حزب جمهوری‌خلق (CHP) مبنی بر عدم مشارکت در دیدار کمیسیون «همبستگی ملی، برادری و دموکراسی» مجلس ترکیه با عبدالله اوجالان در امرالی، این رفتار را «کاملاً اشتباه» دانست و از CHP خواست که «هرچه زودتر از این اشتباه بازگردد».

قاراییلان در گفت‌وگوی خود با شبکه Sterk TV، تصمیم پارلمان برای اعزام کمیسیون به امرالی را «تصمیمی به جا، ضروری و درست» توصیف کرده و تأکید کرد که حل مسئلهٔ کُرد بدون مراجعه به «مخاطب اصلی»، یعنی عبدالله اوجالان، ممکن نیست. او گفت: «اگر واقعاً قصد حل مسئله را دارند، باید نظرات اوجالان را بشنوند. بدون دیدار با او چگونه می‌خواهند به راه‌حل برسند؟»

او در ادامه با اشاره به شرایط حساس خاورمیانه و تحولات ژئوپولیتیک گفت: «امروز کُردها در منطقه به یک قدرت و اراده جدی تبدیل شده اند. پرسش این است که در این مقطع حساس، کُردها و ترک‌ها در کنار هم خواهند بود یا نه؟»

قاراییلان افزود که این مسئله فقط سیاسی یا حقوقی نیست، بلکه باید از منظر تاریخی نیز به آن نگاه شود. به گفتهٔ او، تصمیم کمیسیون برای رفتن به امرالی «گامی لازم و درست» است و همان‌طور که دولت باغچه لی رهبر حزب حرکت ملی (MHP) نیز مطرح کرده، مذاکره با «مخاطب واقعی» شرط پیشرفت هر فرآیند سیاسی است.

او همچنین با تأکید بر نقش مؤثر کمیسیون گفت: «می‌دانیم که این کمیسیون به‌تنهایی تصمیم‌گیرنده نیست، اما می‌تواند ارزیابی، پیشنهاد و مشاهدات مهم ارائه دهد. البته نقش اصلی در پارلمان است، اما وجود چنین کمیسیونی در پیشبرد روند صلح می‌تواند مؤثر باشد. صرف تصویب قوانینی درباره خلع سلاح بدون گفت‌وگو کافی نخواهد بود.»

قاراییلان در ادامه بر اهمیت «حق امید» و تعریف رسمی و قانونی برای به رسمیت شناخته شدن «ملت کُرد» در »چارچوب جمهوری ترکیه» تأکید کرد و گفت که باید قوانین «ادغام دموکراتیک» تصویب شوند تا حقوق کُردها تضمین شود.

مراد قاراییلان تصمیم CHP را موجب خدشه‌دار شدن تصویری دانست که این حزب در سال‌های اخیر از خود به‌عنوان حامی صلح و دموکراسی ارائه کرده است. او گفت: «این رویکرد جدید با تصویری که CHP در سال‌های اخیر ساخته بود تناقض دارد. اگر این رفتار را اصلاح نکنند، آسیب آن به خودشان بازمی‌گردد.»

او ادامه داد: «گفتن اینکه نمی‌خواهیم به امرالی برویم یعنی نمی‌خواهیم با کُردها گفت‌وگو کنیم. انتظار ما از CHP این است که این اشتباه را ببیند، اصلاح کند و واقعاً رویکردی دموکراتیک و صلح‌طلبانه اتخاذ کند؛ نقشی که می‌تواند به سود همهٔ مردم ترکیه باشد.»