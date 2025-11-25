دیه دانشجوی پزشکی پیرانشهری به بیمارستان این شهر اهدا شد

به گزارش کردپرس، امیر بهزاد در گفت و گو با خبرنگاران اظهار کرد: خانواده این جوان که دانشجوی پزشکی بود و در سانحه رانندگی جان باخت، مبلغ ۱۷ میلیارد و ۵۲۰ میلیون ریال معادل دیه کامل را وقف توسعه و تجهیز آزمایشگاه بیمارستان امام خمینی (ره) پیرانشهر کردند.

او ادامه داد: این اقدام نیک‌اندیشانه به بهبود کیفیت خدمات تشخیصی و ارتقای توان آزمایشگاه کمک می‌کند و می‌تواند موجب ارائه خدمات دقیق‌تر و سریع‌تر به بیماران شود.

مدیر شبکه بهداشت و درمان پیرانشهر گفت: وقف دیه علاوه بر ارزش مالی، پیامد اجتماعی مهمی دارد و نشان‌دهنده مسئولیت اجتماعی خانواده‌ها در ارتقای سلامت جامعه است.

او تاکید کرد: با تجهیز آزمایشگاه، بیمارستان امام خمینی قادر خواهد بود خدمات تشخیصی پیشرفته‌تر ارائه دهد، از جمله آزمایش‌های تخصصی که پیش‌تر برای بیماران به شهرهای دیگر ارجاع داده می‌شدند.