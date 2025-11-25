باران پاییزی، نیمه دوم آذر ماه کردستان را فرا می گیرد

به گزارش کرد پرس، اداره کل هواشناسی کردستان اعلام کرد مطابق تحلیل مدل های پیش بینی، تا نیمه نخست آذرماه بخش های زیادی از کشور با روزهای کم بارش سپری می شود، اما از نیمه آذر تا اواسط دی ماه افزایش قابل توجه بارش ها در نیمه غربی کشور مورد انتظار است.

بر اساس آخرین داده ها، از بعدازظهر چهارشنبه پنجم آذر تا ظهر پنجشنبه ششم آذر، یک موج ضعیف از استان عبور خواهد کرد. همچنین برای اوایل هفته آینده نیز عبور چند موج کوتاه مدت و متناوب از مناطق مختلف کشور پیش بینی شده است.

با وجود این، امواج مشاهده شده در بازه یک هفته ای پیشِ رو رطوبت قابل توجهی به همراه ندارند و بارش جدی در کردستان انتظار نمی رود.